現在貓狗Cafe非常常見，喜歡動物的人都會上去玩玩，與動物度過美好的一天。除了這些可愛的貓狗外，現在又有動物新星於Cafe登場──那就是我們可愛的迷你豬！隨着「Peppa pig」的爆紅和「豬豬女孩」等網絡用語出現後，小豬在人們的心目中不再只有髒髒的形象，還有可愛的一面。你可能無法欣賞成年豬的可愛，但迷你豬真的是有點萌呀！

日本東京的「Mipig Cafe」在原宿的分店將於11月8日正式開業，可見豬豬Cafe還是很有市場的。可愛的豬豬們圍上來的那一瞬間，可能會讓你有點害怕，但是片刻之後就是被萌番了。 小小的、軟軟的、毛茸茸的超級可愛。

當然，要跟可愛的豬豬們來場邂逅是要Money的，在目黑店是頭30分鐘收800円，加時每30分鐘500円，還有一杯飲品的低消。原宿新店是每30分鐘1,000円，同樣是一杯飲品的低消。這小小的升幅可能就是讓你同時享有購物和小豬的代價吧。和其他咖啡廳一樣，進場的時候是有要求的，進出都要清潔雙手，有傳染病和兩周內去過有豬瘟地區的人都不能進。預計到新店將會很火爆，去之前最好先預定喔。

Mipig Cafe（マイピッグカフェ）

原宿分店地址：東京都渋谷区神宮前1丁目15番4号 バルビゾン76 1階

開業日期：11月8日

營業時間：星期一至日 10:00am-8:00pm

目黑區分店地址：東京都目黒区目黒4丁目11-3

營業時間：星期一至日 10:00am-8:00pm