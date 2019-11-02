11fps高速連拍　影雀清晰唔會鬆

踏入秋冬天，不少候鳥會由寒冷的北方飛來南方的香港過冬，又是觀鳥影雀的好季節，想可以輕便地去郊外拍攝，Nikon新推出的無反相機Z 50就是不錯的選擇，引進11fps高速連拍功能，能清晰捕捉到雀鳥飛行或在枝頭間跳躍的高速動態，而且相機的低光自動對焦AF效能低至-4 EV1，就算雀鳥躲藏在陰暗的樹影中，一樣能準確對焦，大大提升了拍攝靈活性。小記更邀請了攝影專家Calvin及觀鳥專家Carmen，提供揀相機觀鳥及睇合時雀鳥的心得，觀鳥迷不容錯過。

雖然Z 50外形的骰，重量只有395g，但內置最新的23.5×15.7mm CMOS影像感應器，有效像素高達約2,088萬，不單影相出色，拍片功能夠全面，支援16:9 4K/30p拍攝，影像細緻清晰，同時針對高速動態影像，亦有FHD/120p模式供選擇，用來拍攝雀鳥展翅飛行時的一瞬就最適合不過，加上設有靜音拍攝功能，郊外影雀時就不怕會打草驚蛇，同時更支援縮時拍攝，靈活性極強。此外，針對眼睛是人的靈魂之窗，引進眼睛偵測AF技術，對焦時能自動鎖定主體眼睛，如畫面上捕捉到多雙眼睛時，用戶更可隨意切換對焦任何一雙眼睛，相當方便。此外，為了適應暗位拍攝，引進全新的EXPEED 6影像處理引擎，將標準感光度範圍提升至ISO 100-51,200，就算在低光環境攝影仍能呈現低雜訊影像，同時設有一系列Creative Picture Control拍攝模式供選擇，包括鮮明、單色、人像等等，用家可在屏幕或EVF上即時查看效果，輕鬆拍出創意相片。

為了令用家取景拍攝時更靈活，機背設有3.2吋約104萬像素的觸控式屏幕，不單清晰易睇，更能透過觸控來微調拍攝設定，同時為了方便自拍，屏幕採用翻揭式設計，自拍時能揭至相機下方，更設有OLED電子觀景器，確保在強光環境都睇得清楚。此外，為方便將拍攝作品分享到社交媒體，引進Bluetooth及Wi-Fi功能，只需透過應用程式SnapBridge，就能輕鬆傳輸影像及短片，甚至進行遙距拍攝，靈活易用。

為配合Z 50，同廠推出兩款最新鏡頭，分別是NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR，及NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR。前者覆蓋16mm廣角至50mm中距離拍攝，內置了1塊ED鏡片及4塊非球面鏡片，能杜絕脫色及變形，僅重135g，相當的骰，適合人像、風景，及花卉等近拍特寫。而另一支NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR，絕對是影雀極品，覆蓋50mm中距至250mm超遠攝，廣角端的最近對焦距離只有0.5米，即使於遠攝端亦只有1.0米，配合光學VR技術，達致5.0級防震效能，修正因手震而引致的模糊，影雀不可少。