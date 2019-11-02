辦公室工作的女生，身形煩惱多是坐得太多，出現水桶腰、大肚腩；另一邊廂，從事服務業的售貨員，最大的煩惱卻是站得太多，雙腿變成「鐵腳」，站到下班時間，雙腿幾乎已沒有感覺了。

「我雙腳的皮膚不知道為何透出這種青色，像蚯蚓一般，有些地方又淺藍色像蜘蛛網。醫生你順便幫我看看是甚麼病好嗎？」發問的是一位在名店工作的女生，長期都來作皮膚醫學保養，每天都以最佳狀態示人。

「你這是靜脈曲張啊！」醫生說。這些青藍色、彎彎曲曲的其實是小腿靜脈血管，因為長期站立的關係，靜脈血管出現損傷，令血液倒流及血管扭曲而成。「淺色像蜘蛛網的部位是較幼小的靜脈，而粗粗像蚯蚓的就代表問題已較嚴重。」

「我還以為一定是突出來的才算是靜脈曲張！」她十分驚訝。「那會不會消退？」

「你的情況尚在初期，平日穿壓力襪，盡量穿矮踭鞋或平底鞋、以小步幅行走代替站立、多作按摩及熱敷，都有助紓緩。」醫生說。

「還有一件事，我當了售貨員數年，小腿一天比一天粗，穿高一些的高踭鞋小腿會突出一大塊肉。請問有沒有方法解決？」她邊說邊比劃着。

「當然有。這種情況其實是站得太多、高踭鞋穿太多，令小腿肌肉過分肥大所致。一般會建議在肌肉位置如腓腸肌注入肉毒桿菌素，放鬆該組肌肉，小腿就會變得幼細及線條平滑。一般有效期為半年至一年，由於它會令肌肉放鬆，如果有特別運動需要如跑馬拉松者需和醫生溝通。」醫生說。

麥凱婷醫生

香港中文大學內外全科醫學士

香港中文大學公共衞生碩士

倫敦大學臨床皮膚學深造文憑

卡迪夫大學實用皮膚科深造文憑