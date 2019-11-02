【酒遍天涯】紹興酒=花雕=女兒紅？

十月份又到大閘蟹季節，亦是本人生日月份，總有一班師弟每年約我吃大閘蟹兼慶祝生日，往年慣例我帶酒請客。吃大閘蟹用蟹醋，蟹醋用糖放薑做，味濃帶甜亦帶酸，不配葡萄酒，亦不好配大部分的洋酒，唯獨花雕酒最配大閘蟹。但其實除了花雕酒，亦可用帶微甜的黃酒或超級陳年Port酒去配大閘蟹！

黃洒

黃酒是世界三大古酒之一（其餘兩種是葡萄酒及啤酒）。黃酒起源於中國，有數千年歷史，以稻米釀做，沒有蒸餾，所以酒精度一般為14%至20%。

中國的黃酒根據含糖量分四種：

1. 乾型黃酒（乾型黃酒：每公升15克糖以下）

2. 半乾型黃酒（每公升15-40克糖，在釀造是增加米或麥量）

3. 半甜型黃酒（每公升40-100克糖，以乾型黃酒代替水來發酵）

4. 甜型黃酒（每公升100克糖以上，以乾型黃酒代替水、以「糟燒」作原料來發酵）

紹興酒

紹興酒是指中國浙江省紹興市出產的黃酒，以糯米釀造為主，有元紅酒（乾型）、加飯酒（半乾型）、善釀酒（半甜型）及香雪酒/封缺酒（甜型）。

花雕酒

花雕就是陳年的加飯酒（釀酒時增加飯量，故稱加飯酒，因釀造方法不同，有單加飯、雙加飯及特加飯之分，屬於之前所提的半乾型黃酒）。

狀元紅、女兒紅

據說古時的人會特別燒製一些瓶身有雕刻的瓦罐作酒瓶裝黃酒送禮，因此裝在此器皿中的黃酒被稱為花雕酒。

亦有說「花雕」原名「花凋」；據說古人生了女兒就釀黃酒埋於後院，女兒出嫁時就掘起請客或作嫁妝，所以此酒又叫「女兒紅」。之後生男丁也照樣釀酒，期盼兒子高中狀元時慶祝飲用，所以叫「狀元紅」。如果女兒在未出嫁前就不幸離世，所釀之洒叫「花凋」。

所以「女兒紅」、「狀元紅」、「花雕」都是加飯酒、都是糯米酒，紹興酒的一種，黃酒一類。不同的就是陳年的年份！

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Chill Sir Profile：

自幼飲好食好，被寵壞了舌頭、種下Chill根，偶爾下廚、喜歡挑戰難度菜。常被好友稱為難滿足Oenophile、嘴尖Foodie。廿多歲接觸Burgundy後便迷上了紅酒，自此走上不歸Wine路。有幸自上世紀開始收藏好酒，不經不覺藏酒已近一萬瓶。現在多與好友分享珍藏，被一些朋友視為Wine Guide。（查詢：chillsir@outlook.com）