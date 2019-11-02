【深夜字聊】真實性高潮最重要

近日有本書來頭甚猛，書名叫《Why Good Sex Matters》，顧名思義係講點解性愛如此重要？內容好詳盡，若然少啲時間同耐性都睇唔掂，之但係睇完包你終身受用！

一直以為快感就係快感，不論係床上實戰定自娛，最後都會得到快感，但報稱係神經科學家、執業心理治療師、認證性治療師、臨床催眠治療，從事治療師已有30多年經驗嘅作者Nan Wise就話畀大家知，虛擬性愛快感終歸虛擬，從佢臨床治療個案中發現，人類沉迷電視及社交媒體之類嘅「快速享樂解決方案」，結果導致患有「快感缺乏症」，漸漸男女喺生活上已無法體驗真實快感，變得麻木地沉醉網上色情，同時遠離真實性行為，惡性循環，連正常生活都受負面困擾，包括無法處理恐懼、焦慮或憤怒情緒，面對壓力不懂尋求釋放，以上統統都同大腦有關，因為大腦中嘅「核心情感」對人類嘅性行為和情感功能產生深遠影響，而鍛煉大腦嘅良方，就係要獲得真實性高潮！

若然閣下冇伴侶咁點算？唔使怕，書中會教你自我保健技巧，例如做瑜伽、寫日記等，再做埋個心理測試，睇吓自己嘅負能量指數，繼而作出改善。