香港估估吓：原振俠的四位阿May係……

JUNO有新歌推出，大Sell和記廣告的集體回憶！黎明和他的阿May，再度出現大家的腦海之中。

說起來，黎明在九十年代還未成為金句王，那時的他以靚仔型仔見稱，而身邊總是圍繞一位又一位美人（無論現實中或戲劇中）。其中最矚目的就是1993年的電視劇《原振俠》，一共出動四位美人來襯托他，可見當年TVB多麼重視此劇。

《原振俠》是倪匡的科幻玄幻小說，原振俠是個多情種，先後愛上女將軍黃絹、女特工海棠、外星人瑪仙三個女子。電視劇由靚仔黎明來指示，也實在是非常適合。

劇中李嘉欣飾演的黃絹，從小被父親所屬的秘密組織控制，變成了大腦改造人，一旦基地向她發出信號，她就沒有了自主意識，一切服從基地的遙控，最後為救原振俠，中毒身亡。

洪欣飾演藍綾，善解人意。那時的洪欣也實在很美，非常迷人，不比李嘉欣遜色！可惜藍綾被注入了壞人的腦細胞，脾氣變得暴躁，更在她和原振俠的婚禮上發作，竟然要殺死原振俠，最後死在女特工海棠之手。

而飾演海棠的就是仍叫王靖雯的王菲，她是旭日王國特工，為尋找失蹤的王子而來，也對原振俠產發愛意，可惜最後卻未能開花結果。

最後是朱茵，她飾演小護士雲彩，嬌俏可人，本是原振俠的搭檔，藍綾的好姐妹，藍綾去世後，她發現自己也一直深愛原振俠，可惜原卻視她為妹妹，陰公！最後雲彩為原振俠擋槍而死，天啊！原振俠簡直就是天煞孤星，愛上他的人都沒有好結果呀！