【心理測驗】如何譜寫冬日戀曲？

據說冬天是戀愛的季節，單身的你，立定心意，放下過往的牽絆，落力尋找新對象吧！ (設計圖片)

根據廿四節氣的理解，立冬意味着冬季正式來臨，天氣會逐漸寒冷。轉眼間，原來11月8日就是立冬。對於單身的你，在這個冷清又蕭瑟的季節，想不想來一場火熱的戀愛？一於玩玩這個心理測驗，看看如何譜寫冬日戀曲吧！

【問題】

假設每逢冬天，你都容易有手腳發冷現象，你傾向選擇哪種保暖方法？

A.使用暖水袋

B.開啟電暖爐

C.多喝熱薑茶

D.戴手襪及冷帽

結果分析

A.適度改變個性

你是一個純真善良的人，在熟悉的朋友面前，表現得較為熱情，但與不相熟的朋友相處時，卻會予人一種距離感，所以戀愛運一向麻麻。如果你正單身，也很不想今個冬天繼續形單影隻，不妨適度改變一下自己的個性。

B.先放下舊感情

不能否認，你是一個容易三心兩意的人，每作一個新決定時，總是難以走出過往類似經歷的陰霾，表現得不夠果斷，而自己亦感到相當煩惱，面對感情也不例外。如果想譜出冬日戀曲，建議先放下舊感情，讓自己更易投入新對象。

C.朋友中找真愛

感情是一件很玄妙的東西，有些人朝夕相處一段日子，或有機會由友情昇華到知己，繼而再成為戀人。其實這類情況經常發生在你身上，今年冬天也不例外。事實你身邊不乏戀愛機會，尤其是那些跟你興趣相投的朋友。

D.期待被人照顧

或許你有不錯的工作能力，深得上司及同事的認同，但在感情層面，你卻相當脆弱，是一個期待被照顧的人。這個冬天，如果你想談戀愛的話，思想成熟的異性，相對會懂得與人相處的技巧，可能會較適合你。