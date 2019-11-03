傳程達意：去江西省鳳凰溝睇澎湃楓葉

今年打算到哪裏賞楓？是夏季過後旅人們最關心的話題，熱門的日韓當然多人考慮，但如果想找點新鮮感，尋找鮮為人知的「楓」景，距離香港不遠的江西省，會是個意想不到的驚喜。

江西省位處廣東省以北，由香港乘高鐵直達其省會南昌市不用5小時，香港人一直對它的認識不深，高鐵通車後終於可以更方便地到達這個有不小潛力的地方，其中距南昌市不到1小時車程的鳳凰溝，就是最讓我讚嘆的金秋秘景。以生態農業為主題的鳳凰溝，佔地達8平方公里，廣闊的園內種滿各式各樣的植物，山清水秀之餘，四季均有不少花果登場：春季有近10萬株櫻花樹，還有玉蘭及梨花構成的春之花海；夏天有紫薇及荷花；秋天除了有最具代表性的楓林及金黃的銀杏之外，更有香氣四溢的桂花；冬季亦有茶梅及梅花。在秋高氣爽的日子，空氣特別清新，散步於園內澎湃的楓葉之下，震撼的美態帶來的感動久久不散，詩意過後，可以到果園區採摘秋天收成的柑桔、柚及柿，讓秋天的視覺及味覺均得到滿足。

另一個同樣值得更多關注的自然美景，是以奇特山水聞名的明月山景區，由12座海拔過千米的山峰组成，其中位於海拔約1,500米的青雲棧道、分成五層的雲谷飛瀑及養生溫泉均是足以獨當一面的勝景。因為此地氣候溫和、雨水充足，孕育了非常豐富、多達1,100多種的植物，因而有植物王國的美譽，茂盛的生命更成就超高的空氣負離子含量，一呼一吸也變成享受。

黃進達