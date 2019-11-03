為照顧女兒、曾暫別娛樂圈的林嘉欣，並不覺得這是犧牲，反而是一種適時的陪伴。（方偉堅攝）

許多人都知道在孩子成長過程中，最需要就是父母的陪伴和溝通，然而有多少人能做到呢？熱愛演戲的林嘉欣在兩名女兒出世後，曾暫別娛樂圈，外人看似是很大的犧牲，但對嘉欣而言，這種適時陪伴能為親子關係奠定緊密的基礎。

【為女兒過低科技生活】

嘉欣認為母親角色很重要，並不希望自己缺席女兒的成長路，因此曾因為照顧女兒而暫別娛樂圈5年，她說：「我很珍惜她們所有的第一次，例如第一次爬行、第一次叫媽媽等，現在回想起來，時間過得真快，這些難忘的回憶是金錢買不到。同時，憑着這數年的全天候陪伴，為我和女兒的親子關係打下穩固的基石，現在即使我再次投入工作，我們的關係並沒有因此而疏離。」

為了提供高質素的陪伴，嘉欣會於家中盡戒電子產品，例如星期一至五家中不會開電視，又或大女兒Kayla今年三年班，有時候做功課需要用平板電腦，嘉欣亦會要求女兒向學校借用，總之愈遲接觸電子產品愈好。同時，嘉欣亦鼓勵一眾父母與子女相處時應放低電子產品，並要與他們有眼神交流、專心聆聽其心意，這樣子女會感受到父母是與他們同行。

【重孩童興趣多於學識】

受到嘉欣與丈夫的薰陶，Kayla與5歲的Sofie早已培養良好的閱讀習慣，對許多書籍都有興趣，然而不少家長會反對子女看無字書，甚至漫畫書，認為從中學不到知識，對此嘉欣有另一番見解，她認為只要小朋友對閱讀有興趣，即使看漫畫書也沒有問題，因為書本的作用不只在於學到知識，而是從中可以打開小朋友的創作空間。

嘉欣指每個小朋友看完書本後，都會以自己獨特的想法去詮釋，所以今年嘉欣為麥當勞設計繪本時，特別用「小幻想 大世界」為題，並以無字繪本和遊戲書為概念推出全新系列，她謂：「本身怕黑的Sofie，看了系列中的《我不害怕》後，她對黑暗有了新的體會、少了幾分驚恐，所以我認為書本可以拆解閱讀者心裏的恐懼，其威力是超乎大家想像。因此我覺得不需要局限小朋友的書本種類，反而可以因應他們不同的成長階段、疑問等，為他們提供多些相關內容的書籍，自己從閱讀過程中尋找答案。 」

模特兒：Edwina（2indigo）