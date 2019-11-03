踏入秋冬季又是長跑季節同賽季的開始，跑友們揀跑鞋當然想令自己跑得更快、成績更好，不過不只是夠快夠彈就足夠，要因應不同訓練揀選適當跑鞋。今日特別邀請著名跑步教練蘇凱男，同大家分享揀揀跑鞋的貼士。

【比賽跑鞋 輕身推動夠快】

比賽跑鞋要視乎距離，如跑開半馬全馬的跑友，10K比賽或視為短距離訓練，跑鞋揀超輕身同Responsive、支撐不需太高的鞋款都可以。長距離的話除推得快的同時，保持跑姿同適當支撐最重要，才可以幫大家頂住跑完全馬。這幾年全球頂級跑手包括Kipchoge熱捧的Vaporfly NEXT %就是最佳例子。

「這對是跑手應該最熟悉、聽得最多、但可能試得最少的Vaporfly NEXT %，這對鞋是承接上一代Vaporfly 4%的進階版。最特色之處是鞋底內有一塊全掌的碳纖板，由鞋尾去到前面。物料是回彈力最高的ZoomX物料，回彈性超過8成半。今次改版最特別之處是中底物料多了3成，鞋面物料由Fly Knit轉做Vaporweave物料，同樣薄身而且不索水，比賽時下雨都不會好吸水，整體來說推進力好強，特別跑長距離，跑完30km之後，剩餘12km時，究竟有沒有力維持自己的動作好重要，這對鞋絕對可以幫到手。」

【速度訓練 反應最緊要】

跑馬拉松不只是一味不停跑訓練耐力，想提升速度要多做速度性訓練，包括Interval間歇跑及Tempo Run配速跑。Nike Run Club教練蘇凱男（蘇Sir）解釋：「速度性跑鞋最緊要是反應快，一踩落去即刻可以向前推的跑鞋。以往概念是鞋底薄就有此效果，因為會感覺到回彈。但新一代技術採用了碳纖板彌補了厚鞋反應慢的概念。」他推介Zoom Fly 3跑鞋作速度訓練跑鞋，形容這對鞋是Vaporfly NEXT%的訓練鞋版，或用作比賽都非常不錯。此鞋設計因為入面的設計跟NEXT%基本上是一樣，內有一塊Full Length碳纖板，物料回彈性好高，不過中底物料由最高彈性的ZoomX轉了做React Foam。「React Foam特性是耐用性較強，雖然沒有Zoom X般強的回彈性，但以一對訓練鞋來說非常足夠。」

【長距離訓練 注重穩定舒適】

所謂「長課」的長距離訓練時跑速不是首要考慮，最重要是跑了個多兩個小時後仍可以保持跑姿，所以跑鞋不需要反應快，最重要穩定性同舒適度，令自己跑得更耐。蘇Sir平日會穿Zoom Pegasus Turbo作長課訓練。「Zoom Pegasus Turbo 2練習鞋特色是用了Zoom X物料，即跟NEXT%一樣的物料以及Zoom Fly 3的React Foam，兩款鞋的物料加埋一齊，令跑鞋想同時有Zoom X的強回彈力，又有React Foam的耐用性。此鞋沒有碳纖板，推動力沒有那麼強，但保護性高可跑得更耐。」

【入門跑鞋 輕鬆舒服】

剛開始跑步時不需要太快高速鞋款，反而舒適輕鬆，令自己可找到跑感投入其中最為重要。新的跑鞋技術除採用傳統泡棉物料外，還將Bean Bag的Relax輕鬆感覺帶到跑鞋中，等大家可以輕鬆上路。「JoyRide最特別之處是鞋底不同部分藏有好多細粒珠仔，跑時的感覺好似踩落Bean Bag。其設計概念是想大家跑步時好似坐Bean Bag一樣咁舒服，好輕鬆的感覺。這對鞋是適合開始跑步或對跑步較抗拒的朋友，或者跑開的朋友着這對鞋做Recovery Run，因為好多人跑Recovery Run時會跑得好快，到快跑時又不夠快，是因為Recover不足夠。此鞋足感好舒服，腳板底不會有任何負擔或感到攰，這對鞋非常合用。」