三界五行：親身經歷　與你分享

運動，給方向宇新生命。我一生得益兩項運動——太極拳、游泳。

幾十年前，脊椎意外受損，癱瘓在床，醫生說，就這樣一輩子了。兩位好朋友是武林高手，教我躺在家中床上學太極，意守丹田，主宰於腰，含胸拔背，尾閭中正，斂臀縮肛……我說下半身不遂，無法做得到。他們說，不要緊，用意不用力，有意念就有希望。

我躺着伸出雙手，眼睛跟着手轉，由太極起式開始，一點一點練。腿部動不了，就在腦中動腿。兩個多月後，雙腿有些微發暖，血液循環改善了，又過了不久就可坐起來，這時，整套吳式太極拳108式已銘記於心。繼續坐在床上練，不久，雙腿開始可以動了。下床學站立，雙腿血液往下注，無力回流，變得瘀黑，坐回床上，輕輕拍打，然後用力按摩，血液循環改善，又下床學站立……一個多月，可以讓人攙扶開步走。

兩位朋友每天清晨四點鐘，用輪椅推我到公園最隱蔽最寧靜的角落，一個朋友站在我身前，舉起雙手，帶動我雙手，另一位朋友站在我身後，雙手帶動我腰部，雙腿帶動我雙腿，重新練太極。累了就坐，每天練一小時就回家。經過一個暑天，一個寒天，可以完全自己獨立打全套太極拳，但由於雙腿無法完全康復，太極拳的轉身蹬腿、擺蓮、金雞獨立幾個用腿架式也始終無法做得到，只能用意念去連貫。其實不用坐輪椅，可以自己走路，已經相當感恩。

方向宇