年紀大視力矇　小心白內障

白內障是常見的老年眼疾，初期徵狀不明顯，有些患者感到雙眼容易疲倦、遇到強光時感到刺眼、出現眩光、重影、鬼影或灰點、影像顏色變暗淡、褪色或有偏黃、視力模糊、屈光度數經常改變，如近視加深、老花度數減淺等，情況嚴重的話，可喪失視力。置身在日光及漆黑兩個極端的環境下，視像差距更為明顯，前者的視覺好像有層霧氣擋在眼前，後者則好似有光暈。由於部分徵狀與老花加深甚為相似，有些人因誤解而掉以輕心。

【白內障是否熟透才可施手術？】

白內障不一定要熟透才可施手術，否則可能令病情延誤及惡化，亦會增加手術的難度，錯過最佳的治療時機。理大護眼（旺角）中心眼科視光師程偉建說：「可綜合主觀及客觀兩方面的意見，判斷做手術的決定。主觀方面是指患者是否覺得日常生活、工作受到視力影響。客觀方面則是由眼科視光師或眼科醫生替患者進行檢查，確認病情的詳情資料，如白內障的種類、位置、熟透程度等。所以患者如有任何疑問，應盡快向眼科視光師或眼科醫生查詢。」

【現時白內障手術是怎樣？】

現時普遍採用微創手術，醫生先以超聲波將混濁的晶狀體乳化、吸走，再把可捲曲的人工晶體置入囊膜。人工晶體自動張開，囊膜被兩邊的腳支撐着，最後固定人工晶體。傷口可小至2毫米左右，亦可減低手術引致的併發症。整個手術過程約半小時內完成，毋須縫針。

【手術後有何注意事項？】

手術後初期，影像會特別清晰、特別光亮，患者可能會感到不舒服，可戴上太陽眼鏡。期間要注意保持傷口衞生，切勿捽眼，亦要避免濕水。紫外光對晶狀體的傷害最大，一定要加強護眼措施，如出戶外時佩戴防UVA、UVB的太陽眼鏡。與此同時，身體不應作出幅度太大的動作，如倒立、撞碰面部、用力推東西、舉重等，以免令眼睛受到撞擊，不妨戴上平光眼鏡，保護眼部位置。亦要遵從醫生吩咐，定時滴處方的眼藥水，以及準時覆診。