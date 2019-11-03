美食婷：秋冬食臘味　食足2000年

尋日同大家分享過「秋風起，三蛇肥」，其實除了食蛇之外，秋天也是食臘味的好時節。坦白講，我美食婷對這類高脂肪高膽固醇的食物興趣不大，但身邊有唔少朋友是煲仔飯和臘味飯的忠實擁躉，所以我對臘味飯都有少少研究，今日一於講下臘味啦！

臘肉文化 歷史悠久

「臘」指的就是用鹽、糖、醬油去醃漬肉類，廣東人叫臘味，其他地方一般都稱為臘肉，而這種醃肉方法早在2000多年前的西周已經出現，《易經‧噬嗑篇釋文》有這樣一句：「晞於陽而煬於火，曰臘肉。」證明古人早就懂得用醃製的方法去延長肉類的保鮮期。而臘肉的種類亦很多元化，基本上豬牛雞鴨魚全部肉類都可以製成臘味。

天然生曬 別具風味

臘肉的做法唔難，不過就很花心機。先將肉切好，然後用鹽和醬油醃漬，廣東人最愛的臘腸則多了一個工序，將醃好的臘肉塞入腸衣，用尼龍繩紮好再風乾回油，只要收藏在乾燥的環境，一般可以保存3至6個月。相信大家都聽過臘味會標榜「天然生曬」，那是由於廣東地區天氣遍向暖和潮濕，所以會等到深秋或入冬之後才製作臘味，為了加快風乾速度通常會在戶外地方晾曬，而這就是「天然生曬」的意思。這個方法無疑別具風味，但衞生情況卻麻麻，因此除非自家製作，否則現在都會使用專門設備風乾，就算最潮濕的季節一樣可以生產臘肉。

有損健康 少吃為妙

之前有報道指出內地有人用死豬病豬配以工業用鹽去製作臘味，其實就算不是黑心食物，臘味也不宜多吃，因為醃肉過程會用上大量鹽，另外還會加入硝酸鹽等防腐劑，對健康有害無益，高膽固醇及心臟病患者更應少吃為妙。