運動服飾　破格大玩加納民族色彩

雖然不少運動品牌早早已經定下一套屬於自己的設計風格,但要於運動風當道之下殺出重圍,固步自封注定難以成功。所以一直秉承求變精神的Reebok,於今年七月就成立全新創意部門Reebok Studies,並邀請紐約時裝品牌Pyer Moss創辦人兼設計師Kerby Jean-Raymond擔任創意總監,希望繼續突破傳統規範,打造出嶄新獨特的運動服飾。

今個秋冬登場的Reebok by Pyer Moss聯名系列,其實已經是雙方第三回合作,今季設計就從加納的民族部落阿坎族(Akan)所使用的方言Twi文字當中的「Sankofa」一字為主題,代表一隻飛向前方而頭部向後轉並啄着雞蛋的飛鳥,並帶有“Go back and get it”的意味,寓意要從歷史中學習並應用到現在及未來。系列單品就用上簡約黑白兩色作主調,並襯上紅紫兩色點綴,同時加入「Sankofa」文字圖案及巨型Reebok Vector Logo,營造出視覺效果豐富的強烈對比色彩。同時系列中所推出的全新鞋款Experiment 4 Fury Trail更借助運用多種不同物料創作出擁有三層結構的外觀,第一層從鞋底延伸到鞋身位置,採用橡膠皮革及TPU材質勾勒出擋泥板型態,第二層包括鞋頭、鞋身及鞋踭細節位置,以編織物料製成,最後一層鞋面部分則以柔軟材質構成鞋舌及襯裡,提供最舒適的貼合感。整個聯名系列單品將會分成First Offering及Second Offering推出,並於11月2日及12月14日先後登場。