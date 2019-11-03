運動服飾　破格大玩加納民族色彩

身為非裔美國人的Kerby Jean-Raymond，不時會於其服飾設計當中加入與非裔黑人文化相關的元素創作，同時亦偏愛喜用非裔模特兒。（互聯網）

雖然不少運動品牌早早已經定下一套屬於自己的設計風格，但要於運動風當道之下殺出重圍，固步自封注定難以成功。所以一直秉承求變精神的Reebok，於今年七月就成立全新創意部門Reebok Studies，並邀請紐約時裝品牌Pyer Moss創辦人兼設計師Kerby Jean-Raymond擔任創意總監，希望繼續突破傳統規範，打造出嶄新獨特的運動服飾。

今個秋冬登場的Reebok by Pyer Moss聯名系列，其實已經是雙方第三回合作，今季設計就從加納的民族部落阿坎族（Akan）所使用的方言Twi文字當中的「Sankofa」一字為主題，代表一隻飛向前方而頭部向後轉並啄着雞蛋的飛鳥，並帶有“Go back and get it”的意味，寓意要從歷史中學習並應用到現在及未來。系列單品就用上簡約黑白兩色作主調，並襯上紅紫兩色點綴，同時加入「Sankofa」文字圖案及巨型Reebok Vector Logo，營造出視覺效果豐富的強烈對比色彩。同時系列中所推出的全新鞋款Experiment 4 Fury Trail更借助運用多種不同物料創作出擁有三層結構的外觀，第一層從鞋底延伸到鞋身位置，採用橡膠皮革及TPU材質勾勒出擋泥板型態，第二層包括鞋頭、鞋身及鞋踭細節位置，以編織物料製成，最後一層鞋面部分則以柔軟材質構成鞋舌及襯裡，提供最舒適的貼合感。整個聯名系列單品將會分成First Offering及Second Offering推出，並於11月2日及12月14日先後登場。