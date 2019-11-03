Hyundai Elantra Premium　小改大升級

全新Hyundai Elantra Facelift已抵港，拍攝車屬Premium版，內外配備大提升。新設計頭冚注入四條骨線，配暗色電鍍新面罩、新頭燈及LED日間行車燈 ，三角下霧燈亦屬新設計。

新車廂佈局，設備全升級。新款雙圈儀錶加入格仔圖案點綴，配上更大的中央屏幕，清晰顯示行車資訊。新設計皮革軚環加入更多功能鍵，中控台上7吋LCD屏幕連音響系統，支援Android Auto/ Apple CarPlay，並對應後泊鏡頭連後泊感應。Premium版配備原廠皮椅 ，前座具備電動調校，並可透過波棍旁在功能鍵調校座椅冷暖出風。波棍台前方的Qi無線充電及USB插座採用新鋪排。尾箱開關鍵現整合於車尾廠徽，儲物空間一如以往般充裕。

Hyundai Elantra Premium規格表

車型：四門五座位房車

引擎：直四

容積：1,591c.c.

最大馬力：128ps/6,300rpm

最大扭力：15.8kgm/4,850rpm

驅動：前置引擎、前輪驅動

傳動：六前速自動波附+/-功能

懸掛：（前）麥花臣、（後）扭力桿

制動：（前）通風碟、（後）實心碟

車身體積：4,620×1,800×1,450mm（長×闊×高）