閃亮面料　讓女生秋冬閃不停

女生都喜歡閃閃發亮的東西，因為容易吸引人注意。想為一身打扮添上閃光，除了佩戴首飾，大家還可以從衣着入手，因為在今個秋冬閃亮的面料會大行其道。閃亮服飾總令人聯想到派對着裝，但今季一眾品牌大肆將各式各樣閃亮材質融入設計，如珠片、燙金燙銀、金屬絲面和金屬線針織等，讓閃亮服飾在深沉的秋冬中顯得更為耀眼。

以摩登英倫風格聞名的TED BAKER，閃亮元素亦成為秋冬系列的設計重點，金屬色主導今季潮流，設計師在喬其紗設計灑上金色斑點，令簡潔流麗的連身褲和迧身裙呈現獨特質感和閃光；以金色及銀色絲面布料打造飄逸百褶裙，為設計增添動感。取材自的士高的珠片被融入到大熱的格紋和蟒蛇紋圖案，令圖案更顯獨特，不但成為佳節造型的必備，當搭配素色衣服就可打造出眾的日間造型。

但日光日白穿一身閃令令未必每個人能輕易接受，如何將閃亮元素融入日常裝扮而不至於太過浮誇？首先要考慮的是服飾的閃亮程度，如果你接受程度只是一般，最好選擇沉色系的黑或深灰，避免浮誇的金和銀；還有不要選擇高閃亮度的珠片和燙金，金屬絲面和金屬線針織會較容易駕馭；其次是選擇設計簡約和日常穿着的基本服，避免剪裁過於花巧和華麗的款式。此外可利用其他色調去混搭來減輕高調感，低調的黑白色與閃亮服飾絕對是個完美配搭，好看又永不失手。