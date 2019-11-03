最先推出的罐頭豬，有很多不同的造型，蠢蠢的、懶懶的、萌萌的……還有一款被壓扁的小豬，是罕有版喔！（互聯網）

打開午餐肉罐頭，裏面居然是小豬公仔，難道是它們被加工前的模樣嗎？突然對午餐肉開始產生了點抗拒呀。但是這些小豬的樣子的確很可愛，有卡着出不來的胖豬、有坐下思考人生的懶豬、有吊在拉環上下不來的傻豬，還有被壓扁的倒立笨豬。無論是甚麼Pose都超級可愛，真想把它們帶回家。

這些小豬是由品牌Cici's Story設計的午餐肉罐頭豬LuLu！這些LuLu豬由搪膠物料製作而成，表面加上植絨造成毛茸茸的外表，非常逼真。之後LuLu豬換上不同的造型，有高貴的、神秘的、典雅的，還有喜慶的，一個字形容「Cute」！5款不同造型的小豬包括黃金暹羅Lulu豬，換上泰式打扮，戴上泰國傳統金色頭飾，真是養在皇室裏好吃好住的富貴豬呀。

而Lulu豬冬季王國藏寶箱禮盒則有3款，全球限量發售100盒。有雪之王子款、雪人款和雪怪款，是充滿童話元素的冬季造型。另外還有限量50隻發售的「Lulu雪之王子XL款」，Lulu豬變成特大版的王子豬，真想說一句「威武……」。

至於黑色造型的Lulu魔法豬，戴上黑色魔法三角帽、穿上黑斗篷，化身在黑夜出沒的魔法師，真係神秘又可愛呀。魔法Lulu豬將於11月12日推出，在蛋趣上購買Lulu豬魔法系列，仲有機會抽到蛋趣獨家異色隱藏款添！喜歡古典Feel的可以選擇LuLu青花瓷豬，歌都有得你唱啦：「如傳世的青花瓷自顧自美麗……」幾古典呀，簡直一秒進入山水畫世界呀。還有非常罕有的朱古力LuLu豬，滿頭朱古力醬，莫非是偷食朱古力醬時跌進盆裏了？還被灑上彩虹糖粒，好像冬甩般，太鬼馬啦！

最後是LOG-ON限定版 - On A Diet LuLu，節食豬穿上醒神紅色運動服，立志要同豬腩肉Say Goodbye，連豬都要減肥，你還有理由偷懶嗎？真是隨便一隻小豬都可愛到爆，大家仲唔快啲入手番隻！