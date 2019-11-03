數碼迷彩　野性豹紋　衝擊眼球打孖上

New Era作為美國以至全球最具代表性的帽牌，自1920年開始已經專注設計帽子，擁有接近一個世紀的品牌歷史，而品牌旗下最受捧的都肯定是59FIFTY、39FIFTY、9FIFTY、9FORTY及9TWENTY棒球帽系列，雖然帽形設計變化不大，但帽款所有的物料（透氣或防水）及圖案（刺繡或印花）就層出不窮，所以點解好多Fans可以買完一頂又一頂，完全買唔厭就係呢個原因。好似今回New Era就分別推出A-TACS CAMO及WILD PONY兩個全新系列，繼續以搶眼色彩設計為帽款帶來新鮮感。

當中A-TACS CAMO系列帽款就披上一身由美國公司DCS（Digital Concealment Systems）所開發的數碼迷彩圖案，稱為增強型戰術偽裝系統的A-TACS（Advanced Tactical Concealment Systems），其原理是透過以細小方塊像素組織成不同的圖案，再利用專利調色技術令圖案可以於現實環境中提高其光波及色彩，從而達致有效的隱身防護效果。雖然大家無諗過要戴頂New Era棒球帽上戰場，但New Era A-TACS CAMO系列仍然好認真又專業地按照不同戰術及地理環境需要分別推出AU（Arid/Urban）及LE（Law Enforcement）兩種配色，前者以褐、黃、綠及沙色組成，適合隱身於岩石及沙漠環境使用；後者由深藍、黑及灰色組成，專為於夜間或暗黑環境行動的執法部門而設。

另外WILD PONY系列設計就以充滿野性的豹紋圖案打造，並採用真馬毛提升質感及視覺效果，設計圍繞紐約洋基（New York Yankees）及洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）兩隊來自東西兩岸的MLB（Major League Baseball）棒球隊，將其隊徽「NY」及「LA」分別用上啡色及黑色呈現，帽款後方調節帶扣亦分別襯上金色及銀色。除了推出9FORTY及9TWENTY帽款之外，更有推出兩款Print Tee，正面及背面亦同樣有豹紋隊徽呼應帽款設計。