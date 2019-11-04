【兒樂事】如何克服小一面試的心理關口

直資私立小一入學面試已經進入高峰期，甚至有些小朋友已經被學校取錄，又或者去到最後一輪面試等消息；看見家長及學生收到好消息，他們就像中頭獎一樣興奮，孩子也不期然自信心提升，有着禁不住喜悦，更甚會跟同學揚威，但這是不鼓勵的做法。

【勿告訴孩子取錄結果】

無論學校取錄成績如何，我們建議家長不要與其他人比較，暫時不要告訴孩子，更不應責罵孩子。如果孩子知道自己已經有某些學校取錄，他們自然會放棄其他學校面試，不能夠全力以赴；另一方面，如果取錄結果不理想，孩子也會心灰意冷，甚至變得消極，影響之後的面試表現，形成無形的壓力。11月之後還有一些面試機會，就算面試結果一般，家長也可寫「求情信」到心儀的學校爭取機會。

【家長心理質素很重要】

家長及孩子的心理質素是非常重要，緊張氣氛對孩子表現會有影響，以致未能發揮水準。但有時家長自己也不自知，他們面上流露的神色，也可能是壓力來源。曾有家長分享過在最後一輪家長面試中，自己的表現過分緊張，因而影響最後取錄結果。

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方慧明（Yvon Fong）

日朗坊教育中心創辦人及總監