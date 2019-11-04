東沖有料到：曼谷用Grab叫車的親身體驗

泰國曼谷的的士司機經常受到批評，不是拒載，便是有濫收車資的問題，所以當年Uber推出時大受歡迎，但基於某些原因，該電召車軟件已不能使用，取而代之，有另一個名為Grab的App備受注目。用法跟Uber差不多，此軟件的推出為大家帶來不少方便，Call車變得更容易。加入Grab的司機除了是業餘的，也有的士及巴士司機。部分的士司機會出動的士載客，至於巴士司機當然不會開巴士前來，而是像業餘司機般用自己的私家車兼職接客。

上星期自己便有一個新體驗，早上需要到唐人街附近，於是用Grab叫了車，於App上顯示只需3分鐘便到達，最後卻等了超過15分鐘，於地圖上看到車輛左兜右轉，明明有坐標，何解要如此費時呢？於是致電給司機，答案是：「塞車」。上車後跟他閒談，他很老實的說自己並不清楚我要去的地方在何處，並說自己揸開巴士，對巴士路線十分熟悉，他更謂自己首天為Grab開工，我是他的首名客人……但結果是他不懂去唐人街，我也從旁教路，並要出動Google搵路。我終於明白何解一開始要等這麼久了，其實他根本就不懂路程。為了不傷他自尊心及讓他好過，我還是付了錢落車，再重新截一輛的士前往目的地。其實曼谷大部分開電召車平台的司機都很業餘，亦有名太貴婦可能想體驗生活，於是駕駛靚車來接客，但對道路常識及路線基本上一無所知。雖然今時今日有Google可以幫忙，但睇見司機又要望路面，又要望電話，真的很替他及我自己擔心。所以我情願多付車費去搭的士，起碼快而準。

不過，泰國的Grab除了叫車，還有叫外賣的功能，於App內有食物的清單，只要按幾下便能落Order，約十多分鐘便有Grab的電單車手將食物送到府上，都算是方便。

胡慧沖