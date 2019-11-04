珍珠奶茶美食大賽　邊款你最Like

珍珠奶茶的發展真是勢不可當，繼上次的黑糖珍珠奶茶撻之後，現在又有新創意了。台灣Family Mart最近推出了一系列珍珠奶茶新品，包括黑糖珍奶湯圓、海鹽花生珍珠雪餅、珍珠奶茶包、珍珠奶茶Pizza和黑糖珍珠撞奶蛋卷。對於珍珠奶茶控來說，真是一個大大的驚喜。

黑糖珍奶湯圓，湯圓皮加入黑糖製成，告別淡然無味的白色湯圓皮，散發出淡淡的香甜。湯圓的內餡是珍珠，讓這顆湯圓成為了能吃的黑糖珍奶。兩者的搭配讓這顆湯圓非常的有嚼勁。另一款海鹽花生珍珠雪餅，把珍珠奶茶製成雪糕並不罕見，但加入了海鹽花生讓味道更有層次，並降低了甜膩感，用兩塊軟軟的雪餅夾住，成為了雪糕三文治，口感非常豐富。

至於珍珠奶茶包，則是把珍珠奶茶加入中式的包點裏，外表同樣加入了黑糖，軟糯的蒸包配上煙韌的珍珠，熱辣辣的包子，甜甜的內餡，幸福的享受。而珍珠奶茶Pizza，就把珍珠和奶茶味的Cream Cheese加到Pizza上 ，台灣和意式風味的結合，非常有創意。最後是黑糖珍珠撞奶蛋卷，把黑糖珍珠加入到Cream之中，再包在蛋糕裏，兩者都是甜甜的，讓甜蜜再度升級，軟綿綿的蛋糕配上軟糯的珍珠，這個蛋卷也太美味了吧。這5款珍珠奶茶產品你想試一下嗎？無論是甜蜜的雙重享受還是鹹甜的味覺撞擊都十分令人期待呢。