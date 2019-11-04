一半親民價 試高科技GUIDESOLE跑鞋

馬拉松是一場「鬥慳力」的比賽，如跑鞋能幫助跑手減低能量消耗有更大能量回饋，愈可幫助跑手撐住全個賽事爭取好成績。以跑鞋聞名的ASICS今年初發表革命性的跑鞋METARIDE，最特別之處是採用全新研發GUIDESOLE動能弧科技，弧形鞋底嚴格按照人體工程學原理設計而成，鞋底中底的上翹弧度有助降低跑者的能量消耗，可減低鞋身重量。METARIDE索價達二千港元可能會令人卻步，想一試這新科技的話依家有好機會，因為品牌為RIDE系列推出全新GUIDERIDE跑鞋，售價只是METARIDE一半，唔使一千港元就有交易，非常親民！

GLIDERIDE是ASICS第二款採用GUIDESOLE的高性能跑鞋，跟METARIDE最明顯不同之處鞋底沒有了中空位，鞋底弧度稍稍減低，鞋身更輕盈，而中底設計更軟身提供更大Cushioning，更適合日常跑步穿着。為了讓跑手測試新鞋的力量，品牌早前在美國猶他州邦威爾鹽灘舉辦了一場別開生面的比賽，邀請30位來自世界各地、運動水平各不相同的跑者參加一場不設終點、挑戰自身極限的終極耐力跑。此賽事特別之處是不設終點，每一位跑者穿着GLIDERIDE，以自己的最佳配速竭力向前奔跑，在一望無際的運動場上探索高效能科技的價值。 品牌採用先進科技追蹤跑者每一步的運動表現，結果表明每位參賽者的運動表現比平時平均提升最高達24%！能否提升跑手表現24%之多就因人而已，不過筆者剛跟品牌試跑這對新鞋，其弧形鞋底確實有明顯推前傾效果，跑鞋亦輕身不累贅容易提腳，網料鞋身亦非常包腳，無論慢Jog同衝快圈都不錯。