三界五行：對抗衰老　有何法寶

退休後，我感到自己有「更年期現象」。

一般而言，男性更年期綜合症沒有女性那樣明顯，因為女性在閉經前後，體內雌性激素分泌減少，人們較容易發現，男性的更年期較難界定。1939年，土耳其伊斯坦布爾大學心理學家海頓首先提出「男性更年期」，但未受重視，1994年奧地利泌尿學會根據大量醫學調研報告，提出「中老年男性雄激素部分缺乏症」這個問題，才被醫學界普遍認受。

我從《黃帝內經》認識這個問題，黃帝用天癸表示男女體內的性激素，女性「二七天癸至，任脈通，大沖脈盛，月事以時下，故有子」，癸，是十天干最後一個，五行屬水，腎主水，二七即十四歲開始來經，就有生育能力。「七七（49歲）任脈虛，太沖脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而無子」，天癸盡，絕經，面貌體形開始顯老，沒有生育能力。

對於男性更年期，《黃帝內經》說：「丈夫六八（48歲）陽氣衰竭，面焦，髮鬢斑白。七八（56歲），肝氣衰，天癸竭，精少，腎臟衰，形體皆極。」48至56歲，雄性激素開始衰退，更年期進行中。西方醫學不以具體年齡界定男性更年期，而以一些徵狀去判斷：情緒不穩，有失落感，容易煩躁，白天神倦，晚上難入睡，胃口不好。

我當時也有這情況，而且，血壓、血糖、膽固醇、尿酸都臨界。怎麽辦？中西醫朋友都建議我，在情況未嚴重前，適當增加運動。（待續）

方向宇