靈感煮意︰【無牛油和忌廉】清香抹茶鬆脆撻

不少人見我教做甜點就會質疑：「這都能減肥？竟然有人信！」的確，西方甜點都給人一種既有想法，認為沒有牛油、忌廉、數百克計的糖就做不到。但其實我的工作，就是要令無可能變得有可能，在將卡路里大大力不留手地減去之後，仍然要好吃。就以今集的我設計的《抹茶撻》食譜為例，一如以往都是無牛油、無忌廉、芝士或白朱古力，但味道仍然清香、撻皮依然鬆脆。所以正確來說，我寫的是「減卡食譜」，目的是要令大家瘦得容易、減得開心。喜歡抹茶味的讀者們，立即上東網生活收看這一集啦，做了記得拍照給我欣賞啊！

靈山小貼士︰一定要記住，撻皮不能搓、不能用麵粉棍壓，否則不夠鬆脆，而且變硬。

材料（6個）

撻皮

中筋麵粉 80克

粟粉 5克

發粉 1/16茶匙

自選糖 15克

淡味油 30克

全脂牛奶 25克

抹茶餡

寒天粉 5/8茶匙

自選糖 20克

粟粉 1 1/2茶匙

牛奶 120克

烘焙用抹茶粉 4克

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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