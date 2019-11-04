靈感煮意︰【無牛油和忌廉】清香抹茶鬆脆撻
2019年11月04日 16:00
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清香抹茶鬆脆撻（作者提供）
不少人見我教做甜點就會質疑：「這都能減肥？竟然有人信！」的確，西方甜點都給人一種既有想法，認為沒有牛油、忌廉、數百克計的糖就做不到。但其實我的工作，就是要令無可能變得有可能，在將卡路里大大力不留手地減去之後，仍然要好吃。就以今集的我設計的《抹茶撻》食譜為例，一如以往都是無牛油、無忌廉、芝士或白朱古力，但味道仍然清香、撻皮依然鬆脆。所以正確來說，我寫的是「減卡食譜」，目的是要令大家瘦得容易、減得開心。喜歡抹茶味的讀者們，立即上東網生活收看這一集啦，做了記得拍照給我欣賞啊！
靈山小貼士︰一定要記住，撻皮不能搓、不能用麵粉棍壓，否則不夠鬆脆，而且變硬。
材料（6個）
撻皮
中筋麵粉 80克
粟粉 5克
發粉 1/16茶匙
自選糖 15克
淡味油 30克
全脂牛奶 25克
抹茶餡
寒天粉 5/8茶匙
自選糖 20克
粟粉 1 1/2茶匙
牛奶 120克
烘焙用抹茶粉 4克
周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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