新八代Volkswagen Golf 　科技提升

Volkswagen全新八代Golf終於發表，今代Golf的焦點落在科技提升。除提供TDI柴油、TSI汽油和TGI天燃氣版本外，另還提供5款混能車型。（互聯網）

Volkswagen全新八代Golf終於發表，除提供TDI柴油、TSI汽油和TGI天燃氣版本外，另還提供5款混能版，包括3款48V Mild Hybrid的eTSI版及兩款Plug-in Hybrid的GTE版。

與前代相比，新Golf的車長及軸距略有少許增長，車身高度則略為降低，連帶風阻系數也一併下調。車廂配置科技感全面升級，儀錶、中控台輕觸屏幕，甚至頭燈和冷氣操控調校，全已改用數碼化介面。波棍亦一反傳統，換上較小巧的款式。

車上還標準配備內置eSIM連接 「We Connect」和「 We Connect Plus」在線功能和服務的OCU網上連繫單元（Online Connectivity Unit）。此外，新Golf更是品牌首款標準配備Car2X資訊分享系統的車系，擁有對交通基礎建設「對話」的功能及可與800米範圍內、已配備Car2X的車輛共享交通訊息，包括道路潛在危險警示，提升行車安全。