本日日本：Dormy Inn開歷來最多客房新酒店

愛到日本旅遊的朋友，一定有聽過Dormy Inn這個連鎖酒店品牌的大名吧！此商務酒店品牌一向以性價比高獲得旅客青睞，而剛於上星期五，該品牌在神奈川縣川崎市開設了新酒店「天然溫泉 扇濱之湯 Dormy川崎」，內裏擁有多達386間客房，是Dormy歷來最大型的酒店！這間Dormy川崎也不僅靠房數取勝，亦有不少亮眼賣點，除了跟川崎站僅相隔7分鐘步程外，更聲稱是川崎站前唯一一間酒店擁有自家泉源的天然溫泉大場，旅客可在此享受礦物質成分豐富、據講有美容效果的「黑湯」天然溫泉。房間方面，分為Double、Queen、Twin、Hollywood Twin等多個房型，而所有客房均採用席夢思（Simmons）製的睡床。用餐方面亦有驚喜，早餐有集合了50款食品的自助餐，內裏包括了酒店享負盛名的擔擔麵，而且更為旅客免費提供口味清新的醬油拉麵作消夜。酒店新開業有入住優惠，連早餐1位入住8,000日圓起，兩位入住10,000日圓起，優惠期至2020年1月31日。

天然溫泉 扇濱之湯 Dormy川崎

地址：神奈川縣川崎市川崎區東田町9-3