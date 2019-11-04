Sonos Move智能喇叭「堅」靚聲

喇叭產品近年都走向智能化，最常見當然係Apple HomePod以及Amazon Echo。以音響設備起家的美國品牌Sonos，最近亦宣布推出智能喇叭Move。相比起其他同類喇叭，Move最大賣點就係便攜性，橢圓柱體機身雖然高24cm及重達3kg，但就已經內置電池，充電後續航力長達10小時，可以隨時拎到不同地方使用。機背特設手握位，拎出拎入都冇難度。機身亦支援IP56防水防塵標準，而且機殼亦經過測試，跌落或撞擊都唔會有影響，沙灘、船P都啱用！

Move除了可以像一般便攜喇叭，經藍牙將手機與Move配對無線播歌，更支援Google Assistant及Amazon Alexa兩款語音助理，只要將Move連接Wi-Fi網絡之後，就可透過語音控制播放音樂、提問等等，並可以連接不同串流服務，例如Apple Music、Spotify、Tidal、KKBOX等串流音樂平台，又或者有聲書、Podcasts等，亦兼容Apple AirPlay 2串流功能，相當好玩。特別一提是備有Trueplay調音技術，系統會分析喇叭播出的聲音，辨識喇叭的擺放位置，再自動調節音質，令播出的音樂更加平衡。此外，用家可以透過《Sonos Controller》設定喇叭，更可以將兩部指定型號Sonos喇叭轉換成左右聲道播歌，自製音響組合。

同場亦推出Sonos One SL，走入門路線，設計的骰，但就依然支援Apple AirPlay 2，不過就抽走語音控制功能。