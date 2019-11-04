移台知多少：決定移居的那些事

台灣是很多港人都喜歡去的旅遊目的地，可能是因為那裏的慢節較奏，可能是因為那裏的美食，可能是因為那裏的物價，也可能是因為那裏的風土人情和氛團。現在有愈來愈多的人有移民台灣的想法，如果你也有這個打算，不如先在這裏看看「有關台灣的那些事」。

【Wood Cheung：台灣生活相當愜意】

Wood Cheung兩年前移民到台灣，當時她準備退休，想找個地方穩定下來，而她選擇台灣的因素也有很多，她說：「香港的消費太高，當我準備退休，我以前是讀『珠海新聞』的，也比較熟悉那邊，有親戚是台灣人，前大嫂是台灣人，然後看了一個示範單位，發現那邊的單位便宜很多，可以把自己香港的單位租出去，對台灣的健保也感興趣，問過阿媽意願便移民過去了。」

她所居住的新北市1,000呎的房子月租才6,000港元，飲食是香港3分之1的價錢，交通就算去很遠的地方也才4元，物價水平偏低，居住一年可以拿到當地的身份證的同時，還可以保留特區護照。她對那裏的生活相當滿意，並且當地人對香港人也是相當友好的。但是要注意的是拿居留証的頭一年不可以離開台灣30日或以上喔。

現在Wood在台灣的生活相當愜意、平靜。平時會去練練瑜珈、喝喝咖啡、上不同的興趣班（一小時才20-30港幣）、參加不同的活動、走不同的展覽和欣賞不同的風景，可謂是相當充實而美好。

Wood 現在也在facebook上分享自己在台灣的所現所聞，也拍提供了短片講解移民台灣的一些事項和流程，大家如果想要更深入的了解可以去看一下，名字叫做「台灣是咁的」。11月23日Wood會舉辦移民及生活分享會，詳情可留意FB專頁。

【Cherry Chan：可以輕鬆融入】

另一位受訪者Cherry Chan也是一名媒體人，曾在不同的雜誌和新媒體工作過，2019年暑假出版了《早安島嶼》一書，向大家分享旅居台灣的生活，她的理念是「生活有選擇」。她選擇旅居而不是移民台灣，可能是因為在香港土生土長的她對香港還有牽掛。問她為甚麼選擇旅居台灣，她是這樣說的：「台灣寫繁體中文字講國語，對我來說可輕易融入當地作採訪。而且還沒旅居前因為採訪幾乎每個月也會到台灣，對於台灣文化及人脈有一定的了解。在一個地方有了朋友，你便會常常想到訪，甚至居住下來。 」

她曾旅居在台北，現在移居到了台南。她指出香港跟台灣最大的不同是生活節奏，台灣的生活節奏要比香港慢，對於這一點，她的想法是：「慢沒有不好，因為慢，可以更察覺自己真正的需要及想法。 」香港和台灣都是她喜歡的地方，因為一個是她成長的地方，她的人生價值觀都在香港學到，另一個是她選擇旅居的地方，它還有很多未知的地方讓她探索。

最後，她認為如果香港跟台灣比較，無論是設計、電影、音樂、環境保護、有機食材、戶外活動等台灣都慢慢有超越香港之感覺，其中一些原因，包括土地如何使用、台灣有不少自家生產總業及農業。在設計人才上，不少大學甚至預科學校都特別針對藝術創作，加上每年政府舉辦不少展覽、比賽等，在有「文化部」來說，台灣在文化上的確有較為完善的政策。

有興趣了解更多的大家可以去Cherry 的FB（followtodayholucky）/IG（minicherryb）查看，11月16日Cherry也會在誠品舉辦講座，有意的朋友可以留意一下。