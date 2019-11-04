【深夜字聊】零性趣絕招

性學家話聽住音樂嚟調情，會令人更易進入作戰狀態，只係專家講嘅好多時係理論，現實中唔係對個個人都有效，好似呢位男網民咁就明顯唔係咁受呢套。佢早前喺網上指，女友每次親熱時都要播住首韓團Rap歌，佢話：「咁女友係呢個韓團嘅粉絲，聽住嚟啪啪啪都冇所謂嘅，最重要係佢話有心情啫。點知經過十幾次密聚後，發現佢次次都指定要播呢首歌，於是問佢可唔可以轉過第二首。佢話只有呢首歌先至可以令佢有Mood，第二首歌就冇咁嘅性趣，佢跟住開埋個盤口畀我，就係想做，就要聽呢首歌，一係唔聽，然後就冇得親熱。為咗做我梗係應承佢啦，之但係好似壽司咁，日日食，餐餐食都會厭㗎，聽得多幾次，我終於頂唔順，一播首歌乜嘢慾望都冇晒。依家我先至發現，有乜嘢方法可以令我個心冇晒慾念。天呀！我會唔會變性無能㗎！」

網友神回應：

阿雨：呢個一定係陰謀！個陰謀係你女友根本唔想做，一於令你聽到硬唔到，等你唔會再要求啪啪啪。

BMG：你嘅情況都幾慘，聽住首勁嫌棄嘅歌，又真係乜嘢心情都冇晒。不過話說回來，其實你有冇諗過搵嗰首歌嘅純音樂版呢？冇咗歌詞，你可能有返心情呢？

絲C：可唔可講吓係邊首歌呀？我都好想播到我老公唔想做喎。我晚晚放工都超攰，佢就成日都慾火焚身，我真係好想佢變性無能囉。

明春：估唔到播歌都可以播到呢個境界，睇嚟呢首歌真係好應該推廣，等啲鹹濕佬唔使成日諗埋啲鹹濕嘢。