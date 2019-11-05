香港估估吓：去全港最大公園放風箏？

在密集的香港，想放風箏實在不能亂來，位於新界、全香港面積最大的公園則有提供風箏場，可安心去放風了。〈設計圖片）

或許在港人心目中，港島的維多利亞公園是全香港面積最大的公園，無錯，但只是曾經，打從另一個公園啟用之後，全港面積最大的公園便坐落於新界區，而這個大公園還設有本市少有的風箏場，可以合法地放風箏，因此吸引很多「放飛」愛好者聚集，究竟是哪個公園？就是位於大埔的大埔海濱公園。

海濱公園佔地約22公頃，土地是從填海得來，當年斥資達二億一千萬元興建，的確是一項偉大工程。貴為全港面積最大的公園，設施當然特別多，關於風箏場，由於交通也算方便，即使平日都有很多「放飛」粉絲來朝聖，而每逢假日，很多父母都愛帶孩子來玩，就算自己不放風箏，單單是欣賞「放飛」好手「表演」都是賞心樂事。

至於除了前文所提的風箏場，要數海濱公園其中最吸引的設施，必然是長達1,200米的海濱長廊，不論早上或黃昏都有很多人在散步，又或來閒逛一下，而緩跑徑則是熱愛跑步人士的熱門練跑地；此外，還有660個座位及上蓋的觀景台、600個座位及帳篷的露天劇場、草地滾球場、昆蟲屋、自然生態花園、西式花園及模型船水池等，真係聽個陣容都感受到那份「偉大」！不過說到偉大，必須一提置於公園內、近來在網上引發激烈討論的香港回歸紀念塔，其所在地原來是當年英軍接管新界時的登陸之處，紀念塔高32.4米，分為上、下兩層，以螺旋形為外形設計，並以木材為主要材料，力求大自然感覺。遊人可以登頂眺望風景，由於四周無遮無掩，遠至八仙嶺及馬鞍山的景色都看得見呢！

地址：新界大埔大發街

交通：

九巴 72A、73、73X、75X、271、275R、74K、75K、71K或71S號巴士，或選乘K17號港鐵接駁巴士

步行：由大埔墟港鐵站出發，約步行30分鐘