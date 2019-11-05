【老友狗狗】陪伴毛孩　渡過燥動的青春期

狗狗和人類一樣，同樣會經歷情緒起伏大的青春期，狗家長必須以無限耐性和牠們一起走過這波動期。(設計圖片)

照顧過幼犬的朋友都會同意，狗狗在1歳前的生長速度非常迅速，隔一陣子不見，樣子就已經不同。研究指出，1歳的毛孩大概等如一位16歳青少年，身體狀況已幾近完全成熟，可想而知，頭一年的身體變化會何其急速。狗家長通常預計到也欣然接受毛孩生理上的成長，卻往往沒意識到原來狗狗和人類青少年一樣，發育期間也會出現情緒與行為的轉變。

【認識狗狗青春期常見變化】

每隻狗踏入青春期的年齡也不一樣，視乎品種與大小而定，有遲有早，但一般是由6至8個月大開始，維持到18至24月齡。相比起人類以年計的青春期，其實短很多。這是所有狗狗成長的必經階段，即使已絕育也不能避免，分別可能只是程度上的多少。筆者多年來照顧過很多幼犬，親身經歷過無數次狗狗青春期的變化，最常見的狀況包括︰

‧表現飄忽，可能會忘掉以往熟練的指令與禮儀，甚至會測試家規底線。小時候一叫便跑回來，現在卻愈叫愈走。

‧對周遭環境顯得更好奇，專注力非常短暫。

‧顯得較冷淡獨立，不如小時候般撒嬌纏人，男孩子通常更為明顯。

‧一些幼犬時能接受、甚至可愛的行為（如撲跳、玩耍咬手等），現在家長開始擔心，而牠們會比以前更鍥而不捨，令問題惡化。

‧缺乏自我控制，很容易興奮或衝動，以往乖乖隨行變成現在橫衝直撞，稍一刺激便向前暴衝。

‧選朋友開始揀擇，或會比前粗魯、挑釁，甚至開始打架，特別容易與同性發生爭執。

‧精力變得更旺盛，以往散步或玩耍後便能放鬆休息，現在卻總是呆不住，無法平靜，破壞力也變強。

‧睡眠模式改變，比幼犬時睡得較少，也較易醒。

‧有機會再次出現恐懼期，突然對某些很平常的事物產生恐懼或厭惡。

【調整教養策略】

青少年犬的棄養率相對高，因為狗家長不明白青春期的存在，一見到行為轉變就以為狗狗愈大愈曳，自己無法控制。只要了解上述的變化，我們便能夠做好心理準備，集中以下幾方面調整教養策略，陪伴毛孩安然渡過青春期。

‧引導狗狗宣洩精力：有可能要增長散步時間，每日提供足夠運動及智力刺激，除了每天散步，也可行山、與狗友玩耍、游水；或提供更多新鮮有趣、刺激感官的經驗，如嗅聞遊戲、食物玩具、訓練、去不同的地方體驗等。運動過後，讓狗狗在寧靜的空間休息，咬咬玩具或骨頭，慢慢平靜放鬆。

‧持之以恒的練習：利用狗狗愛玩的天性，把練習變成遊戲，每天溫故知新，但練習時間最好「少食多餐」。狗狗在戶外容易分心，所以更要善用牠們對零食、玩具、遊戲或注意力的喜愛，外出時不妨帶點高價值的獎賞，令自己比外在環境更吸引，訓練上便更添勝算。

‧維持良好親子關係：無論甚麼成長階段，與狗狗建立親厚關係也是最重要的！繼續堅持「不打、不罵、不威嚇」的教育模式，保持耐性與要求統一。此時家長必須更有意識與狗狗生活，主動教導及獎勵你喜愛的行為，並要避免在無意間助長了不良行為。壞習慣出現初期，狗家長便應盡快應變，管理環境，避免行為不斷重複，並加強練習良好禮儀，必要時找正向訓練師協助。

‧保持社交經驗良好：家長可留意毛孩擇友的喜好，和牠與其他狗狗的互動，多讚賞友善的舉動，如氣氛變緊張，便早點把狗狗喚回，讓牠們冷靜一下才再玩。新相識的話，盡量恪守「短而愉快」的打招呼原則，讓牠的社交經驗始終保持正面。

莫家瑩 Cactus Mok

認證專業訓犬師 CPDT-KA®

HKDR 救狗之家教育及犬隻訓練經理