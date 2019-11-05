澳門：伴隨咖啡香的特色「郵局」

「從前車馬很慢，書信很遠......」還記得有多久沒有通過紙和筆去表達自己了嗎？如果收到別人親手一筆一劃的書信會珍而重之嗎？澳門Cafe Voyage遊咖啡開了一間很特別的分店，裏面不提供餐食，位置也很少，因為這是一間很特殊的「郵局」，裏面主要售賣的是富含澳門特式的明信片，並且只要付上代寄服務費就可以幫你空郵到任何的地方。

這間店位於澳門的福隆新街，這條街在澳門有幾百年的歷史，昔日是當地的紅燈區，現在已改變成集觀光、購物、飲食於一身的商業街道。這間店雖然在景點的旁邊但卻十分的寧靜，裏面有一整面明信片牆，澳門的繁華景色瞬間展示在你的眼前，挑選好自己喜歡的明信片、拿起筆，把所看到的美麗風景和當刻的心情分享給你生命中重要的人，又何嘗不是人生的一大美事呢？另一方面，充滿當地特式的明信片也能作為旅行的記念，多年之後再次憶起，小小卡片盡是回憶。

除了明信片外，這家店還有售賣本土的藝術品和店鋪的特式飲料，是一間集文藝、休閒和傳統於一身的店鋪。

除了這間富有特色的分店外，其他的分店也有其獨特之處。幸福閣店經常會借給本地的團體舉辨一些有社會意義的展覽，最近就正在展出「文創捱麵包」創作展 ，日期為10月4日至11月4日，為期一個月，讓手作者可以有機會發揮自己，較早前還舉辦過關注生命和兒童的展覽。售賣明信片的部分收益亦會捐到澳門宣明會助善兒童計劃，也有推出響應環保的活動，真是一間很有意義的餐廳。

大家到澳門遊樂的時候，不如留個時間到這裏感受一下文藝和愛心吧。

1.福玖店（不設堂吃）

地址：澳門福隆新街９號

2.關閘店

地址：澳門馬場大馬路90號南暉大廈地鋪Y座

3.羅神父店/幸運閣店

地址:：澳門羅神父街31-A號寶美安大廈地鋪D座

4.皇朝店

地址：新口岸皇朝馬濟時總督大馬路331號富達花園地下V座(中銀對面)