限量潛水錶　賀007電影50周年

今年是007占士邦首部電影《鐵金剛勇破雪山堡》（On Her Majesty's Secret Service）上映50周年，向來跟007緊密合作的Omega特別推出Seamaster Diver 300M限量版腕錶，以紀念這重要時刻。腕錶加入大量007的特色元素，最搶眼是黑色陶瓷錶面上刻有磨沙螺旋紋理的占士邦槍管圖案，中央更飾以9mm的子彈頭，令人即時聯想起007電影的招牌開場片段。

12時位置小時刻度，以占士邦家族徽章為設計靈感。日曆設計同樣隱藏占士邦特色，每個月的第7日，在日曆窗上看到它的「7」字採用特務007的招牌字體，而10時位置的小時刻度上的夜光塗層則暗藏數字「50」，只會在晚間或暗黑環境中顯現。腕錶限量推出7,007枚，錶殼邊緣鑲有限量版編號的18K黃金小牌，令腕錶更添尊貴氣派。腕錶搭載品牌Master Chronometer機芯，配襯黑色橡膠錶帶或不銹鋼鏈帶， 附有綴飾槍管圖案和子彈頭按鈕的黑色錶盒。