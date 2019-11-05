三界五行：游泳上癮　健康忘憂

游泳好處多，但知易行難，堅持更難，如何騰出時間又是難題。（互聯網）

我有兩位西醫「老」朋友，之所以在「老」字加引號，是因為年紀很老了，一位100歲，另一位也96，他們現在仍每天堅持游泳！

十多年前，多謝這兩位「老」朋友提點，我「有樣學樣」，就學他們游泳。每天游，開始時每天早上游200米，不斷升級，每天游三次，運動量漸進，200米升為300、500、800、1,000米，膚色由白變古銅，再變成黧黑，頭髮剪得短無可短，像個非洲人，覺得自己紮實了，心踏實了，胃口好，食甚麼都覺好味，白天精神抖擻，讀書、寫稿，午睡半小時，晚上一覺睡到自然醒，超級優質酣睡，無夢，不起夜。以前不飲茶，擔心影響睡眠，游泳後，每天早午晚都飲熟普洱茶，吃少許花生、核桃、南瓜子當作送茶零食，既安寢無憂，也沒有消化不良。

游泳上了癮，寒暑無間，風雨不改。鼓勵我堅持游泳的，並非「上癮」這麽簡單，而是堅持游泳之後，血壓回復正常，血糖、血脂、膽固醇、尿酸都遠離臨界點，很少感冒，夏天不怕熱，很少開空調，冬天不怕冷，棉被、毛氈都不用蓋，省錢、省事又省心。

游泳好處多，人人都知，但知易行難，萬事起頭難，堅持更難，如果要上班，如何騰出時間，又是難題。退休人士游泳，本來是好事，不過，並不是任何人都適合游泳，而且，游泳雖然是比較安全的運動，但也不是絕對的，這十多年，親眼目睹幾位泳友出問題。明天續講安全須知。

方向宇