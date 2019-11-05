今晚食乜：沙華啲卡　學整辛辣青咖喱雞

2019年11月05日 15:00
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    沙華啲卡　學整辛辣青咖喱雞
    食慣泰國菜，就會知道當地咖喱主要分紅、黃、青，大家可按辣度來選擇，金鐘一間高級泰菜負責人Pearl就話常吃的黃咖喱唔多辣，泰國最辣的是青咖喱，紅咖喱都只屬中等辣度。究竟點解青咖喱如此有辣勁？原來青咖喱醬會加入青指天椒來提升辣度，配上煮至濃稠的椰奶和其他食材煮成咖喱汁。Pearl建議選用雞肉來配搭，令辣味和肉味互相配合，味道更佳。
    材料：
    青咖喱醬　100克
    香茅、泰國檸檬葉　各2克
    南薑　4克
    蒜頭、乾葱、芫荽莖　各8克
    　2克
    椰糖　20克
    魚露　15毫升
    糖　4克
    雞粉　4克
    椰漿　160毫升
    椰奶　適量
    雞　半隻
    泰國茄子　70克
    小茄子　40克
    檸檬葉　4克
    紅椒絲　2克
    金不換　18克
    做法：
    1.香茅、南薑、蒜頭、乾葱、芫荽莖和泰國青檸葉，加少許椰奶攪碎。
    2.煮熱椰漿後加640毫升椰奶煲至濃稠放入青咖喱醬煮滾，然後放入攪碎的香料，放入椰糖、魚露、糖和雞粉煮滾。
    3.雞隻洗淨，和泰國茄子、小茄子烚2分鐘撈起。
    4.將雞隻和兩款茄子放入青咖喱醬內煮熱，上碟後淋椰奶、紅椒絲、檸檬葉和金不換裝飾即成。