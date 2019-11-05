今晚食乜：沙華啲卡　學整辛辣青咖喱雞

食慣泰國菜，就會知道當地咖喱主要分紅、黃、青，大家可按辣度來選擇，金鐘一間高級泰菜負責人Pearl就話常吃的黃咖喱唔多辣，泰國最辣的是青咖喱，紅咖喱都只屬中等辣度。究竟點解青咖喱如此有辣勁？原來青咖喱醬會加入青指天椒來提升辣度，配上煮至濃稠的椰奶和其他食材煮成咖喱汁。Pearl建議選用雞肉來配搭，令辣味和肉味互相配合，味道更佳。

材料：

青咖喱醬 100克

香茅、泰國檸檬葉 各2克

南薑 4克

蒜頭、乾葱、芫荽莖 各8克

2克

椰糖 20克

魚露 15毫升

糖 4克

雞粉 4克

椰漿 160毫升

椰奶 適量

雞 半隻

泰國茄子 70克

小茄子 40克

檸檬葉 4克

紅椒絲 2克

金不換 18克

做法：

1.香茅、南薑、蒜頭、乾葱、芫荽莖和泰國青檸葉，加少許椰奶攪碎。

2.煮熱椰漿後加640毫升椰奶煲至濃稠放入青咖喱醬煮滾，然後放入攪碎的香料，放入椰糖、魚露、糖和雞粉煮滾。

3.雞隻洗淨，和泰國茄子、小茄子烚2分鐘撈起。

4.將雞隻和兩款茄子放入青咖喱醬內煮熱，上碟後淋椰奶、紅椒絲、檸檬葉和金不換裝飾即成。