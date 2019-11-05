老人家跌倒骨折　始發現骨質疏鬆

婆婆跌倒後，雖然膝蓋有腫及瘀傷，但仍可走動，自行到醫院求醫，接受X光檢查證實並無骨折。之後，按醫生指示服用消炎藥及搽去瘀膏，一星期後仍然感到痛楚，由於有朋友曾經撞傷膝關節而求助脊醫，於是經介紹下前來求助。

檢查婆婆膝關節，活動幅度正常，按壓撞傷位置並無痛楚，表面傷患已消失；不過，發現她的腰不能挺直，測試腰延伸至腳的反射肌肉強度，顯示腰神經線有被壓情況，婆婆說自己一向腰板挺直，跌倒後才腰背彎曲。

從她帶來的膝關節X光片，見到骨質顏色較淺，初步估計是骨質疏鬆，並安排照胸椎及腰椎X光，以及骨質密度檢查。報告顯示，腰椎第一及第二節有輕微骨質疏鬆性骨折，令關節骨頭變扁，壓到延伸至腳部的神經線，導致膝痛。目前已轉介骨科醫生跟進，婆婆需要服用骨質疏鬆藥物。

脊醫提醒長者應定期作骨質密度（Bone Mineral Density簡稱BMD）檢查，這是評估骨質健康狀況的快速方法，可及早發現骨質疏鬆症，預測發生骨折的風險，以及判斷骨質疏鬆症的治療成效。

兩種常用的骨質密度量度方法，中央型雙能X光吸光測定法和中央型DXA檢查，集中量度髖關節及腰椎的骨質密度，原因是人體直立行走，此兩個位置受力最大。骨頭因受壓而增生，假如少做運動，負重不良，缺乏刺激令骨頭生長，或營養不均，曾患厭食或暴食，全身骨頭都有骨質疏鬆風險，而髖關節及腰椎是比較顯著的地方，萬一發生骨折便相當麻煩，髖關節骨折涉及重大創傷，手術後康復期間亦容易出問題，有個案顯示影響血管間接引發中風。從量度髖關節及腰椎得出的密度分數，有助評估骨折風險。

女性亦較易出現骨質疏鬆症，每懷孕一次便大量流失骨質密度。女性較瘦及矮的話，骨質刺激密度能力便愈低，故此年長女性屬高危人士。假如人生某段時間大病，長期卧床使骨頭沒受地心吸力，或服用某類藥物令骨質流失，都會導致吸收鈣質較差；骨頭增生亦需要靠微量元素，應適量吸收礦物質包括鈣、鎂、維他命D3，維他命D3可從曬太陽中吸收。雖然運動有助骨質增生，但是游水這類浮動運動，則並非太有效，走路散步對骨質增長皆有幫助。

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家