城中人氣時裝名所　精選秋冬男裝新作

在新人輩出的時裝世界，好多時一些具潛質但相對低調的品牌都會成為滄海遺珠，未必一時三刻可以登上時裝大舞台變成鎂光燈下被世人記住的名字，但有麝自然香，好彩世界上仲有Select Shop同Fashion Buyer，識得定時定候幫普羅大眾時裝迷捕捉這些漏網之魚，幫你擴闊時裝眼界。好似近期重張旗鼓的英國高級百貨店Harvey Nichols，其太古廣場旗艦店就成為全球首間採用嶄新線上及實體店結合零售模式的店舖，可以令大家買得更加方便之餘，更重要是可以在店舖面積減少同時帶來更多時裝單品。以今個秋冬為例，除了繼續有早年已經率先引入的WOOYOUNGMI及SOLID HOMME新作登場之外，同時亦有帶來UNSUNG及SEAN BY SEAN等等新進時裝品牌，秋冬轉季未諗得掂衣櫃啲衫？落去行一轉應該幫到你。

由Tien Lu （呂典霖 ）及Fang Fang （方芳 ）兩位於英國時裝學俯畢業的華籍設計師與內地時裝集團 magmode名堂（有設計師品牌孵化器之稱）合作推出的新進時裝品牌UNSUNG，運用利落剪裁結構及實用美學風格打造出精緻優雅男裝服飾。今個秋冬系列就以「守-破-離」為主題，在經典輪廓與前衞設計中尋找平衡點，以拼布剪裁打破傳統對稱設計，將藝術、玩味及功能性融入系列。此外，兩位設計師除了參與UNSUNG服飾創作之外，二人早於2014年亦已經在倫敦創立出男裝品牌CONSISTENCE，2017年更被意大利時裝設計大師Giorgio Armani賞識，與馬來西亞時裝品牌MOTO GUO及日本時裝品牌YOSHIO KUBO一同登上米蘭男裝週舞台，實力早已得到肯定。

2016年推出的時裝品牌SEAN BY SEAN同樣是被magmode所提攜的中國時裝新勢力，其設計師孫小峰於2012年所創立的個人時裝品牌SEAN SUEN更是首個進入巴黎男裝週（2017年春夏）的中國品牌，而且他並無到海外留學背景，是真真正正國產時裝設計師。SEAN BY SEAN設計糅合藝術元素及實用細節，今季就用上牛仔布、羊毛及PVC等多種素材混合配搭，設計出一系列華實兼備而且層次感豐富的服飾單品。

WOOYOUNGMI及SOLID HOMME兩個韓國時裝品牌同樣是由設計師Woo Young Mi （禹英美）所創辦，兩者創立年份分別為2002年及1988年，WOOYOUNGMI更是首個踏足巴黎男裝周的韓國品牌，於2018年秋冬開始，設計交由其女兒Katie Chung全權負責，SOLID HOMME則仍然是Woo Young Mi本人操刀設計。秋冬系列，兩個品牌分別從傳統剪裁工藝及包浩斯（Bauhaus）風格引伸兩種截然不同的格調，前者運用羊毛及燈芯絨配以優雅風範，創作出多款溫文爾雅的男裝外套；後者就藉着運用不同面料交織出獨特質感，以精準剪裁勾勒出充滿未來感的前衞設計。

模特兒：Julio E@ QUEST

化妝及髮型：MHU Deep Choi