IB攻略：團隊的重要性

上星期講了馬雲對教育的看法， 不少家長都對天下間沒有沒得救的學生，只有教不好的老師，這一句說話深感認同。所以這次筆者決定分享我們教育中心的理念

【IB補習社應以團隊第一】

我們知道本地DSE補習社推崇明星老師主義，老師平時可能法拉利，林寶代步，同學去上課好像去看明星一樣。但是我們教育中心卻正正相反，絕對不會個人主義行頭，因為我們希望老師Work as a team，例如同一科的老師可以和大家互相分享教學經驗，以及分享不同IB學校考試的模式。 但是明星制度化的系統，令每位老師都互相競爭，鬥個你死我活，筆記亦都會各自為政，不同老師有不同的教學方法和筆記。學生就算在同一個中心上課，教學質素都會有所參差，非我們中心想見到的。

【IB教育中心應放老師在第一位】

還記得筆者看了維珍航空Richard Branson的自傳，他曾道出的一句說話，關於管理哲學，筆者非常認同。他說很多企業都把股東放在第一位，顧客第二位，然後才是員工。其實，一間好的公司應該是放員工第一位，顧客第二，股東才是第三。原因是股東只會留意盈利，但是公司存在不是為了賺錢而是提供價值，客人着重服務體驗或產品，但是記着這些都是由公司員工合力達成的。結論是沒有開心的員工和老師，很難可以有好的服務和產品，自然顧客一定會受罪。

【着重溝通 不斷進步】

當團隊大了，公司有不同的服務和員工，溝通變得更加重要。筆者由兩人公司發展到今天半百人的公司，一直致力於改善溝通的問題。因為魔鬼在細節，沒有溝通，你就看不到公司的漏洞。所以筆者和拍檔在整個中心都沒有屬於自己的辦公室，誰有需要誰就可以用，老師員工和我們都沒有隔膜亦沒有高低之分。我們會每星期跟進老師的教學進度，學生成績是否有進步，以及和家長緊密聯繫，希望透過不斷溝通，提早發現不同的問題，從而防止或根治同類問題發生。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣