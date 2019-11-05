全球唯一卡地亞鳥籠座鐘　成交價逾千七萬

作為頂級製錶品牌的卡地亞，百多年來一直致力於保留珍稀的裝飾工藝，帶來值得傳承後世的藝術作品。早前在保利香港秋季拍賣會中亮相的一件卡地亞座鐘「The Freed Bird」（型號為HPH00024），更是難得一見的精品，因而錄得1,711萬港元的成交價！

該座鐘為全球限量僅一件，象徵世間的愛與和平，帶有顯著的華麗風格。純金的小鳥精緻動人，頭部和身軀滿布了鑽石與黃鑽，翅膀以切割成方形的紅寶石和藍寶石點綴，雙眼為圓滑的藍寶石，靈動有神。黃金製的鳥籠上鑲有鑽石，整體白鑽跟黃鑽總共超過100卡，而超過100粒的彩色寶石也超過35卡。底座則以珍珠貝母、水晶和青金石鑄造，既顯得閃閃生輝，又不失高貴典雅。

至於座鐘的計時系統使用了螺旋鐘擺和叉瓦式擒縱機構的經典機芯，座鐘上弦後，錶盤會隨時間而順時針轉動，小鳥的鳥啄、頭部和雙翼會按照設定的時間或每隔一個整點輕輕擺動，並發聲約12至14秒，其聲音恍如真實的鳥鳴，盡顯卡地亞的工藝水準與無限創意，難怪令收藏家們趨之若鶩。