時尚回歸　90年代復古山系造型

今個秋冬，山系風高筒行山鞋在時尚界掀起了復古熱潮，連帶復古山系造型亦再度回歸，Polo Ralph Lauren全新推出Polo Sport Outdoors別注系列，便是取材自品牌1998年原創的攀山運動系列，經重新設計的新系列，集粗獷風格、奪目色彩及西部牛仔元素於一身，潮味十足。

原版復古Polo Sport圖案及標誌配搭90年代的復古風印花，點綴外套、長褲、套頭毛衣、配飾及鞋履。海報風圖案經重新演繹，以全新配色繪畫成精細的「River Guide」印花，印在一款連帽風褸及斗篷毛衣上，成為矚目作品。大受歡迎的90年代Polo Sport登山靴再度回歸，並首次披上奪目的深紅色和綠色麖皮。Trek背心、Observer長褲、背囊及Booney漁夫帽等軍綠色軍裝服飾，則綴以原版復刻Polo Sport飾章，凸顯原裝系列的實用功能。