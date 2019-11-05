首個懂分身的Terminator　功能全剖析

Rev-9是首個懂分身的Terminator，前方是由液態金屬化身的人型，後方的是內部骨幹。（互聯網）

《未來戰士・黑暗命運》剛上映，作為《未來戰士》系列的第六作，阿諾舒華辛力加與蓮達咸美頓再度合作固然是賣點，但科幻粉絲更在意到底戲中的最新Terminator Rev-9到底有多厲害，不如就等小記同大家分析一下Rev-9的戰力吧。

它是最新一代Terminator，最特別是支援分身能力，身體內部擁有與T-800相似的機械骨幹，但外層卻不是有機皮膚，而是由一層液態金屬包圍着，能像《未來戰士2》中的T-1000一樣模仿成任何人，或者將雙刀變身利刃，以上功能T-1000都做到，但Rev-9更厲害的是骨幹與液態金屬能獨立行動，好像預告片公路追殺一幕，Rev-9的骨幹雖然被鐵支釘死在汽車座位中，但外層的液態金屬卻能獨立融出來化為人形繼續展開攻擊，可說是史上最強的Terminator。

至於由Mackenzie Davis飾演的Grace，之前睇預告，不少人都估她是另一款Terminator，但原來她是被改造的半人半機械的生化人，在肉身內部加裝了機械，令她擁有接近Terminator的活動能力，但由於始終是肉身，所以不能長時間戰鬥，需要定時食藥及休息，在《未來戰士・黑暗命運》中與Terminator Rev-9展開連場激戰。

順便回顧下以前的Terminator，最經典的當然是由阿諾飾演的T-800，在第一集中《未來戰士》由天網派來追殺人類反抗軍領袖約翰的母親莎拉，《未來戰士2》的T-1000由液態金屬製造，能模仿成任何人。《未來戰士3》的T-X，採用女性外形設計，手臂能變出不同的武器，而同樣由阿諾飾演的T-101則是T-800的升級版本，動力換成更強勁的2枚氫電池。《未來戰士4》中出現的T-600，可說是T-800的舊型號，機體笨重動作亦不靈活。《未來戰士5》中約翰被T-5000將體內細胞變為奈米體，而成為T-3000，能變化成磁粉狀，弱點是磁力。