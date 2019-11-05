【深夜字聊】刺激過度　引發早洩

Q：我40多歲，中年男性，和女朋友每兩星期去情侶酒店過夜，我經常提自己要盡量儲定彈藥，希望互相開心享受。但問題是，自己的忍耐力太差，幾乎隔天都要自娛一次，通常是洗澡時候快快手搞掂，結果開房時表現不好，已有數次幾分鐘就完事。我懷疑是不是自娛頻密所致，亦有感覺到女友喜歡一邊親熱一邊睇AV片，似為我打氣又似叫我要勁過男主角，我就比較容易失手了。現時情況可以改善嗎？減少自娛次數可行嗎？睇片有影響嗎？

Johnny

A：因刺激過了頭而引發早洩，其實是不少男士面對的煩惱，要改善性愛時候的敗陣困擾，首要是學習放鬆和戒除不良習慣。

關於日常性慾方面，男性藉自慰去舒洩性慾是自然之事，然而所謂水能載舟亦能覆舟，自慰可正向地訓練性能力，例如使男性了解個人承受力和敏感位置等，可是自慰不當卻會形成反面教材，直接影響到床笫表現。於自慰時，閣下若只求高速地達致性高潮，養成了速食式射精的惡習，身體習慣成自然，在性愛時亦會在不達標的時間內射精完事。常見的錯誤自慰方式如太大力去擠壓陰莖，套弄速度太猛烈太急速，刺激點太集中於龜頭，皆會令男性不知不覺地在自慰時快速射精，繼而泥足深陷於假性早洩。性愛實戰時，假性早洩這不良習慣跑出來作怪，結果令男性過快射精。閣下需要改變的是上述的自慰方式，自慰次數則不用過分壓抑，例如毋須整整兩星期均禁慾，只需在房事前幾天養精蓄銳就已足夠。

關於觀賞埋身肉搏的情節方面，有時候情色資訊顯得太震撼腦際，亦易使男性爆發強烈的征服心理，突然逞強起來，渾身變得過度緊張和亢奮，這種情緒其實只會妨礙男性的性表現，導致出現滑鐵盧的尷尬和掃興情況。

慾火焚身之際，未必要靠情色資訊去錦上添花，尤其閣下認為它竄擾了性愛節奏，不如乾脆把電視關掉。可待首輪性愛完事，雙方鬆弛和休息頃刻之後，才好播放情色影片，這反而有助燃起雙方情慾，性趣再次冒起，即能梅開二度。

李偉儀