仁愛堂第8大洲探索之旅2019　馬達加斯加　學生大使分享環保訊息

20位經過嚴格挑選的考察大使遠赴非洲馬達加斯加進行為期15日14夜的「仁愛堂極地之旅」，透過實地研究及資料搜集，親身體驗全球暖化對生態環境帶來的影響和學習如何達致城市的可持續發展。（郭凱敏攝）

【特約報道】仁愛堂多年來除了發展社區服務，對推動環保亦不遺餘力，「仁愛堂極地之旅」環保考察活動是其中之一。自2010年開始，在「仁愛堂蔡黃玲玲教育基金」的支持下，活動先後帶領接近200名學生遠征南極、北極、珠穆朗瑪峰、東非肯尼亞、南美亞馬遜熱帶雨林、新加坡、新疆塔克拉瑪干沙漠及印尼蘇拉維西島等進行環保考察之旅，透過實地研究及資料搜集，親身體驗全球暖化對生態環境帶來的影響，以及學習如何達致城市的可持續發展。今年，活動以非洲馬達加斯加為目的地，早前於香港大學舉行「仁愛堂第8大洲探索之旅2019－馬達加斯加」學界分享會，由20位考察大使分享所見所聞。

20位考察大使宣揚環保訊息

活動舉辦多年來一直得到社會各界支持，包括邀請到環境保護署擔任活動支持機構，以及李樂詩博士MH擔任活動榮譽顧問。活動於今年4月展開，經過多輪甄選後，20位表現卓越的學生獲選成為本年度的考察大使，並在香港大學專業團隊帶領下，於8月到訪非洲馬達加斯加，走遍多個被聯合國教科文組織列為自然保護區的國家公園，了解當地獨特的生物多樣性，特別是全球獨有瀕危動物「狐猴」的保育工作，並與當地保育組織會面，深入探討全球暖化及人類活動，包括過度砍伐、石油探勘及非法野生動物貿易對生物多樣性的影響，獲益良多。回港後考察大使透過學界分享會、校園及社區巡迴演講以及傳媒採訪，向學生及市民宣揚環保訊息，培育新一代成為綠色生力軍。

探討人類活動對生物多樣性的影響

活動早前於香港大學舉行學界分享會，邀請到環境局局長黃錦星GBS太平紳士擔任主禮嘉賓，以行動支持仁愛堂培育環保新一代的工作。在分享會中，20名考察大使以生動有趣的方式進行匯報，題目涵蓋當地獨特的哺乳類、鳥類、兩棲及爬行類動物的特色及面臨的威脅，以及對當地動物的演化論及生物地理學進行研究。

基督教宣道會宣基中學張心悅同學表示：「最難忘是去到一個睇猴麵包樹的地方，因為當地人視猴麵包樹為幸運的象徵，不會砍伐，但其他樹木就被大量砍伐，所以欣賞景色的同時，亦會反思背後有關非法伐林的議題。」華英中學林政澔同學表示：「當地的資源十分有限，行程中試過三日無得沖涼，就算有得沖都是凍水，而當地晚上的氣溫很低。所以會反思我們居住在富裕城市中，要更加珍惜資源。」荃灣官立中學鄧麗華同學表示：「去完

馬達加斯加發現地球的狀況是如此令人憂慮，希望令大家明白當中的迫切性去為地球出一分力，並要由日常生活開始做起，例如少食些肉、自備購物袋。」

活動主任委員暨仁愛堂第40屆董事局黃添福副主席表示，仁愛堂會繼續投放資源在環保工作上，除了透過轄下設施支援社區回收工作，鼓勵市民合力實踐惜物減廢、乾淨回收。「我們亦積極推動環保教育工作，明年就是『仁愛堂極地之旅』環保教育活動10周年，希望各界可以繼續支持仁愛堂，合力推廣將環保的使命薪火相傳。」