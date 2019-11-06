旅遊考考你：日本最殘舊LAWSON喺邊處？

去過日本旅遊的朋友，都必定會對以藍色為主調的LAWSON便利店有印象吧？雖然分店遍布日本各地，整體而言，門口布置都係大同小異，令人有一眼便能認出的統一及整潔性！但最近日本社交媒體卻流傳了外觀帶點殘舊、採用了鐵皮屋頂及手推門的LAWSON店舖相片，細看下就連店舖的窗戶都顯得灰灰暗暗，搞不懂內裏是開舖還是關舖，跟大家心目中的LAWSON絕對大相徑庭，教人不禁懷疑是否山寨店！但該店其實是貨真價實的LAWSON，如此與眾不同的背後，是因為該店是自衛隊北富士演習場（山梨縣山中湖村）內開設！

話說上月7日東京電視系播放的《傍晚Satellite》節目內，便有報道為即位禮正殿之儀（即位的新天皇向日本國內外正式宣告即位）而認真操練的禮炮部隊，當播放部隊在北富士演習場練習時，這間殘舊LAWSON便不時在在鏡頭前出現。而最近便有日本網站向LAWSON的宣傳人員查詢該店的底細，該人員解釋，這間LAWSON如此的「殘」，原因是利用了演習場的建築物來開店！該店規模比一般的LAWSON稍細，除了一般飲品、食品及雜貨，還會售賣自衛隊員訓練時必需的手套及恤衫之類，由於自衛隊員訓練完畢後才會幫襯，所以只會於下午5時至9時開舖。話晒設於自衛隊的基地之內，所以一般人想去朝聖是不可能的，十分可惜呢。