三界五行：自知之明　安全第一

世衞組織雖然推薦冬泳為鍛煉心肺功能的一項好運動，但也提醒，這項運動並非適合任何人，所以，冬泳前應諮詢醫生意見。

不管甚麽人，包括游泳技巧相當高的人，都不可以「想做就去做」，貿貿然憑着滿腔熱血就開始冬泳，必須有一個計劃，夏天做好準備工作，堅持在夏天游泳，隨着天氣逐漸轉涼、變冷，讓自己身體適應拾級而下的氣溫和水溫，水溫由炎夏的攝氏三十幾度下降至十幾度，不是開玩笑的，心肺、腦袋、腔內橫膈膜、肝脾胃，以及全身血管、肌肉、神經，未經過由夏到秋冬的鍛煉，一下子適應不來，就出大問題！

以我個人而言，成功游冬泳那一年，由4月開始就天天「操水」，到了9月，已可以輕鬆連續游1,000米自由泳，到了10月、11月，仍然可應付自如，但是，12月中旬，氣溫約攝氏15度，水溫14度，在泳友和救生員鼓勵下，跳入泳池，渾身麻木，腦袋一片空白，呼吸困難，抖不過氣來，四肢完全不受控制，人貴有自知之明，知道自己「老弱病殘」，不能與正常人攀比，於是上水歇息了一會，又落水，又受不了，又上水，然後再落水，情況更糟糕，四肢輕微抽筋。惟有收兵，進更衣室用暖水沖身，讓體溫恢復正常，回家休息。第二天又從頭再來，不成功。第三、第四天都失敗。第五天，學精了，先浸在水中深呼吸，讓身體適應水溫，深深吸一口氣就奮然前進，游了二十米，全身發熱，成功了！

方向宇