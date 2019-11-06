意大利高訂大師出手　打造親民價派對裝

愈是接近年尾，充滿節日氣氛的派對服開始陸續上架，意味着大家是時候為即將來臨的派對作好準備。每年都會邀請一位時尚大師合作推出超級聯名的H&M，今年便與炙手可熱的意大利高訂大師Giambattista Valli聯手，推出以其夢幻華麗風格為主的男女裝，實屬派對戰衣首選。

Giambattista Valli以其充滿女人味的浪漫設計、仙氣飄飄的高訂裙而聞名，受到不少荷里活女星追捧，Emma Stone、Rihanna和Ariana Grande都曾穿着其高訂裙踏上紅地氈。天價的高級訂製服飾總讓人感覺遙不可及，而Valli的精緻設計與快時尚的H&M風格好像南轅北轍，但通過這次合作，Valli將其對時尚風格的獨特見解推廣給更多人，讓大眾可以用親民價，一嘗穿高訂剪裁的滋味，真是機會難逢，系列於明天在H&M銅鑼灣店正式發售。

雖然定價親民，但系列依然呈現出Valli對面料和設計方面的高標準要求，焦點作當然是標誌性的多層薄紗禮服，採用了充滿節日色彩的紅色，美得令人尖叫。各式各樣不同長短的Cocktail Dress，女人味的輪廓剪裁和裝飾細節，大量採用了浪漫的荷葉邊，還有花卉刺繡和亮片，每款都高貴又迷人。除了招牌晚禮服，Valli亦將街頭與奢華融合，連帽衞衣、Tee和牛仔褲等日常穿搭的街頭服，同樣不乏仿珍珠和水晶點綴 。Valli更為這次合作首次推出了男裝系列，設計是將女裝元素融入男裝之中，動物和花朵圖案，以及亮片和仿珍珠設計都同樣呈現，雖說是男裝，女生們同樣可以穿着，絕不受性別限制。

化妝及髮型：Chris Lam

模特兒：Vasia O. & Margarita E@Quest