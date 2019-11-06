全球首部摺芒機　行貨11月22日開售

由2月發表到水貨到港，全球首部摺芒機Samsung Galaxy Fold一直是話題所在。等了又等，今日Samsung終於宣布行貨開售詳情，Galaxy Fold將由11月10日起於「連卡佛」全線分店接受限量預售，而正式公開發售日期將為11月22日，售價約1萬6千港元，雖然仍屬「癲價」，但已比當初水貨來價售價平一半！另外，手機可另購小牛皮保護套，而買機後更可享一系列服務，例如7日/24小時電話熱線及線上文字即時對話支援。

規格表

制式：LTE

處理器：Qualcomm Snapdragon 855八核心2.8GHz

記憶體：12GB RAM＋512GB ROM

屏幕：(機面)4.6吋Super AMOLED (1,680x720解像度)、(機內)7.3吋Dynamic AMOLED （2,152×1,536解像度）

鏡頭：（機面）10MP像素、（機背）16MP超廣角＋12MP廣角+12MP遠攝、（機內）10MP＋8MP

對外連接：USB Type-C、802.11ax、藍牙5.0、NFC

電池容量：4,380mAh

體積：62.8×160.9×15.7-17.1mm(摺疊時)、117.9x160.9x6.9-7.6 mm (攤開時)

重量：276g