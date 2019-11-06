Travis Scott聯名「空軍一號」　13/11有得抽

自2017年於Air Force 1 35周年「AF100」企劃首度合作開始，Travis Scott於兩年之間已經先後與Nike及Jordan Brand推出過包括：Air Force 1（White & Sail兩款配色）、Air Jordan 4、Air Jordan 1、Air Jordan 1 Low及Air Jordan 6多個聯名鞋款設計，而每一次有新鞋推出都必定被波鞋迷瘋狂搶購兼引起炒風。近日Nike亦正式公布即將於11月16日正式推出（11月13日登記抽籤）與Travis Scott打造最新一對Air Force 1聯名鞋款，而呢對用上工裝帆布、燈芯絨、法蘭絨、羊毛、麖皮及皮革多種物料拼接而成的「空軍一號」，設計靈感源自Travis Scott家鄉德州密蘇里城（Missouri City），當中鞋面可拆式拉鏈及鞋踭金屬鈕扣搭帶設計就正正是取材自工裝服飾，整對鞋款滿載各式各樣特色細節，以Travis Scott於音樂界及潮流界超強人氣，呢對聯名版Nike Air Force 1肯定又會成為Sneakerhead追擊對象。