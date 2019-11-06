本日日本：坐車坐船　夜遊北九州

北九州有個「日本新三大夜景」唔知大家去過未呢？未去過的話要注意了！

當地推出一個不用自己查地圖搵交通的限定晚上團，普通行程由2019年11月7日至12月19日，逢星期四舉辦，每位收費￥1,500（約HK$110），名額40人；至於晚餐行程則由2020年3月6日至3月20日，逢星期五舉行。當中行程最大特色是將海陸兩路一起享受，周遊若松區的若戶大橋、高塔山公園等地的夜景，之後再乘遊船出海飽覽洞海灣的工場景色。後者晚餐行程，更會加料至高級日本餐廳「料亭三笠屋」或「料亭金鍋」享用晚餐，其中「料亭三笠屋」就是香港著名壽司餐廳「Mikasaya Sushi Restaurant」的本舖，大家去完旅行在香港也可以再嘗到福岡直送的新鮮魚獲呢！

普通行程

日期：2019年11月7日至12月19日（逢星期四）

收費：￥1,500（約HK$110）

集合地點：小倉站

集合時間：6:30pm

晚餐行程

日期：2020年3月6日至3月20日（逢星期五）

收費：3月6日及3月13日為￥5,000（約HK$365）、3月20日為￥ 7,000（約HK$511）

集合地點：小倉站

集合時間：6:00pm

註：北九州市內住宿人士、小學生以下減￥500（約HK$37）