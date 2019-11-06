小米智能手錶　似足Apple Watch

小米剛剛於北京舉行發布會，其中一樣新發布的產品就係小米手錶。小米手錶外形與Apple Watch激似，採用1.78吋AMOLED屏幕，錶面用上曲面Corning Gorilla Glass。而錶殼中框以磨砂鋁合金製成，後蓋則採用陶瓷物料，並配以氟橡膠防敏錶帶。

硬件搭載Qualcomm Snapdragon 3100 4G處理器、1GB RAM及8GB ROM，並內置570mAh電池，官方表示續稱力長達36小時。值得一提是，小米手錶內置eSIM功能，換言之毋須插入SIM卡亦可以獨立通話、上網。此外，新錶內置依據Wear OS設計的MIUI for Watch作業系統，提供錶盤市場及應用商店，用家可以下載超過100款錶面及超過40款常用App，而且可以透過小愛語音系統控制智能家居設備。

運動功能方面，備有心率感應器、GPS定位、指南針、氣壓計等，同時內置戶外跑步、開放水域游泳、室內游泳、越野、登山等10種專業運動模式。此外，亦可以檢測壓力、睡眠、心率。

小米手錶定價1,299人民幣，提供黑、銀2色，今日開始於官網預售。同場亦推出限量3萬套的尊享版，改用藍寶石玻璃、不銹鋼中框及不銹鋼鏈式錶帶，定價1,999人民幣。